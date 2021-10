Entente entre Autobus Girardin et Recyclage Lithion pour le recyclage des batteries d'autobus électriques

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Girardin, leader québécois en électrification du transport scolaire, est fière d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec la société québécoise Recyclage Lithion pour assurer le recyclage des batteries de ses autobus électriques.

Cette entente a pour but de récupérer et recycler de façon responsable et écologique les batteries haute tension des autobus Blue Bird et Micro Bird et ainsi de minimiser l'empreinte environnementale des autobus scolaires.

La signature de cette entente permettra à Girardin de continuer à améliorer ses pratiques environnementales et à diminuer son empreinte écologique, puisque 95 % des composantes des batteries de ses autobus électriques pourront être récupérées par Recyclage Lithion.

« En tant que leader en électrification du transport scolaire au Québec, Girardin complète son écosystème électrique. Nous sommes impressionnés par le procédé novateur de Recyclage Lithion qui permet de récupérer 95 % des composantes des batteries pour être réutilisées par les fabricants, tout en minimisant les impacts environnementaux à la fin de vie d'un autobus.»

- Michel Daneault, vice-président Ventes et Service pour l'Est du Canada chez Girardin à Drummondville

« Nous sommes fiers d'annoncer cette entente de collaboration avec Girardin, un leader québécois de l'électrification des transports.Cette entente favorise l'essor du Québec dans les secteurs des batteries et du transport électrifié en plus d'assurer à nos fabricants locaux un avantage compétitif supplémentaire au point de vue du développement durable et de leur empreinte carbone. »

- Yves Noël - Vice-président et chef de la direction du développement des affaires

Girardin, avec ses partenaires Blue Bird/Cummins Power Drive et Micro Bird/Ecotuned, propose la gamme complète d'autobus scolaire électrique de type A, C et D 100 % électrique incluant le chauffage pour une réduction additionnelle de GES.

L'ensemble de la gamme est soutenu par une équipe hors pair de service après-vente.

Girardin offre en plus un service complet d'accompagnement pour l'implantation des infrastructures électriques, ce qui aura pour effet de faciliter la transition électrique de sa clientèle du Québec.

À propos de Girardin

Girardin, entreprise québécoise ayant son siège social nord-américain à Drummondville, est spécialisée dans la fabrication, distribution et opération d'autobus depuis plus de 62 ans. Regroupant plus de 40 entreprises principalement au Québec, en Ontario ainsi que dans les états de New York et du Connecticut aux États-Unis, le groupe Girardin fabrique et distribue plus de 5 000 autobus par an dont la majorité est fabriquée ici même au Québec. Girardin compte à son actif près de 3 000 membres à son équipe dont une grande partie au Québec dans la fabrication et distribution d'autobus scolaires et autobus scolaire électriques.

Girardin est un partenaire de longue date et le distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et de minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués à son usine de Drummondville. Fortement engagé dans la lutte aux changements climatiques par la voie de l'électrification des transports, Girardin offre la gamme la plus complète d'autobus scolaires électriques ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour les infrastructures de recharge. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable en énergies alternatives (véhicules électriques, propane et gaz naturel) en transport scolaire, commercial, urbain et adapté. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web de Girardin : www.girardinbluebird.com.

À propos de Recyclage Lithion

Recyclage Lithion a développé un procédé efficace et rentable pour récupérer les matériaux stratégiques des batteries lithium-ion en fin de vie et des rebuts de production. Le procédé Lithion permet de récupérer et traiter 95 % des composantes des batteries afin de permettre la réutilisation par les fabricants de batteries. Cette technologie accélère la transition vers des énergies vertes et permet de rencontrer les cibles de décarbonation en réduisant la pression sur l'extraction des ressources naturelles. En 2022-2023, Lithion lancera sa première usine commerciale s'appuyant sur les données provenant de son usine de démonstration d'échelle industrielle créée en 2019. Lithion vise un déploiement, par le biais d'un modèle de licence, de plus de 20 usines de recyclage à l'échelle mondiale.

