Entente de règlement conclue dans le cadre d'actions collectives canadiennes sur la fixation des prix des résistances linéaires

LONDON, ON, le 30 nov. 2020 /CNW/ - Une entente de règlement est récemment intervenue à l'échelle nationale entre les demandeurs et Panasonic Corporation, Panasonic Corporation of North America et Panasonic Canada Inc. (collectivement « Panasonic »), dans les actions collectives canadiennes alléguant une fixation du prix des résistances linéaires.

Une « résistance linéaire » est un composant électronique utilisé dans un circuit électrique afin de contrôler et de limiter le courant électrique dans un circuit. Il y a des résistances linéaires dans les appareils électroniques comme les ordinateurs, les téléphones intelligents, les consoles de jeu, les appareils ménagers et les téléviseurs.

Les défenderesses Panasonic ont convenu de verser 2 350 000 $ CDN au profit des Membres du groupe et fourniront une coopération rapide et significative aux demandeurs dans la poursuite de leurs réclamations contre les autres défenderesses qui n'ont pas réglé. Les défenderesses Panasonic sont les premières à conclure une entente de règlement dans ces actions collectives lesquelles se poursuivront contre les autres défenderesses.

« Option consommateurs se réjouit de la survenance de ce règlement dans le cadre des actions collectives canadiennes concernant la fixation alléguée du prix des résistances linéaires. En plus de fournir une indemnité aux consommateurs, les actions collectives contribuent également à la modification des comportements des défenderesses, deux objectifs de l'action collective qui sont également au cœur de la mission de notre organisme », a expliqué Me Elise Thériault, avocate œuvrant chez Option consommateurs. L'association de consommateurs est activement impliquée dans la poursuite de ces actions collectives pour le Québec.

Pour en savoir plus, consultez l'avis long à www.foremancompany.com/resistances-lineaires .

Les Membres du groupe sont représentés par :

Pour la Colombie-Britannique : Camp Fiorante Matthews Mogerman LLP

Pour le Québec : Belleau Lapointe, s.e.n.c.r.l.

Pour les autres provinces : Foreman & Company et Siskinds LLP

Contact avec les médias :

En anglais : Jonathan Foreman - [email protected]

En français : Elise Thériault, Option consommateurs -514.777.6133

SOURCE Foreman & Company