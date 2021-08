ST-HYACINTHE, QC, le 29 août 2021 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel annonce qu'une entente de principe est intervenue entre l'entreprise et le Syndicat des travailleurs d'Olymel à Vallée-Jonction (CSN), dans le cadre du blitz du médiateur spécial Jean Poirier qui a débuté vendredi matin et s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Devant la perspective d'un règlement, la direction d'Olymel a accepté de repousser à mercredi matin (1er septembre) l'envoi des lettres de licenciement qui devaient être expédiées dès demain à plus de 500 employés affectés au quart de soir à l'usine de Vallée-Jonction.

« La décision d'abolir le quart de soir annoncée le 24 août dernier est donc suspendue pour permettre aux dirigeants du syndicat d'organiser une assemblée générale de ses membres et restera suspendue jusqu'à la tenue du vote des membres du Syndicat des travailleurs d'Olymel à Vallée-Jonction (CSN). La suppression du quart de soir était devenue nécessaire dans la perspective d'une poursuite indéfinie de la grève. Cette décision difficile sera abandonnée dans le cas d'un vote en faveur de l'entente de principe conclue aujourd'hui et qui doit faire l'objet d'une recommandation favorable de la part de l'exécutif syndical. Un vote favorable mettra fin à une grève qui est entrée dans son cinquième mois hier et a eu des impacts économiques extrêmement négatifs sur l'entreprise et la région et fait toujours peser la menace d'abattages humanitaires et de gaspillage alimentaire, en plus de contraindre plusieurs producteurs de porcs du Québec à des conditions d'élevage inadmissibles », d'affirmer Paul Beauchamp, 1er vice-président chez Olymel.

La direction d'Olymel ne fera aucun autre commentaire jusqu'à la tenue du vote des membres du syndicat.

SOURCE Olymel s.e.c.

Renseignements: Richard Vigneault, Communications corporatives, (514) 497-1385, (450) 771-0400 ou 1-800-463-7568