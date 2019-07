Entente de principe entre la Société des alcools du Québec et son personnel du centre administratif

QUÉBEC, le 24 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a le plaisir d'annoncer qu'une entente de principe a été conclue avec le personnel du centre administratif de la Société des alcools du Québec (SAQ). Cette entente est le fruit d'échanges constructifs qui ont eu lieu entre la SAQ et le Syndicat du personnel technique et professionnel de la société d'État.

Cette entente permet de franchir une étape importante dans le processus conduisant au renouvellement des conventions collectives de ce groupe d'employés. Elle sera soumise au Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ dans les prochaines semaines, pour l'approbation de ses membres. Comme dans toute négociation, son contenu demeure confidentiel jusqu'à ce qu'elle ait été entérinée par les membres.

Le gouvernement félicite les parties patronales et syndicales pour cette entente, qui a été conclue sans perturber les services à la clientèle. Il s'agit d'un autre exemple qu'il est possible de dégager une entente bénéfique pour tout le monde quand les deux parties concentrent les efforts à la table et font preuve de compromis. Le gouvernement se réjouit de cette stabilité à la SAQ, dont le modèle est une source de fierté pour tous les Québécois.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

