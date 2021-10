Entente de principe conclue avec le regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec

QUÉBEC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, Sonia LeBel, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, sont heureux d'annoncer qu'une entente de principe a été conclue avec le regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ).

L'entente vise le renouvellement de l'entente collective portant sur le financement et les conditions de prestation de services des ressources intermédiaires (RI) et des ressources de type familial (RTF) destinées aux adultes.

Citations :

« Je suis très heureux de cette entente conclue avec le regroupement des ressources résidentielles adulte du Québec, un partenaire incontournable pour notre réseau de la santé et des services sociaux. Le mieux-être de nos usagers est au centre de nos préoccupations et nous sommes reconnaissants du rôle joué auprès de ces personnes par les ressources de partout au Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cette entente de principe s'inscrit dans la foulée de plusieurs autres ententes qui visent à offrir de meilleures conditions de travail et d'exercice, mais également à s'assurer que les personnes reçoivent des soins et des services d'une grande qualité. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les ressources et pour les usagers qui leur sont confiés. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale

« Par une réponse individualisée aux besoins diversifiés et évolutifs des usagers adultes, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial destinées aux adultes permettent de favoriser et de maintenir leur intégration, leur participation sociale et leur rétablissement au cœur de la communauté. J'en profite pour remercier les équipes qui accueillent ces personnes et qui veillent à leur bien-être. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Le 18 octobre 2021, l'entente de principe entre le MSSS et le RESSAQ a été approuvée par leurs représentants. Cependant, son contenu doit demeurer confidentiel jusqu'à ce que le tout soit entériné par leurs membres.

Rappelons que la RESSAQ représente 399 ressources destinées aux adultes. Ces dernières accueillent près de 1 626 usagers adultes dans quatre établissements du réseau de la santé et des services sociaux, à travers le Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756