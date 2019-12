Entente de principe au Collège Marianopolis

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Une entente de principe est intervenue aujourd'hui entre le Syndicat des professeurs du Collège Marianopolis et la direction du collège. Il aura fallu quatorze rencontres de négociation pour parvenir à s'entendre sur des enjeux ayant un impact important sur les conditions de travail et la qualité de l'enseignement.

Le 23 janvier prochain, les membres du syndicat se réuniront pour en apprécier le résultat. Si elle est adoptée, la nouvelle convention collective entrera en vigueur au moment de sa signature.

Les représentantes et représentants du syndicat ne divulgueront aucune information sur le contenu de l'entente avant la présentation des derniers développements aux membres.

Le syndicat représente 185 enseignantes et enseignants. Il est affilié à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec et à la Confédération des syndicats nationaux. Le Collège Marianopolis est un établissement d'enseignement collégial privé anglophone de Montréal.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

