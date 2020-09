Entente de partenariat pour le développement des coopératives - Québec accorde plus de 4 M$ au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

QUÉBEC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 4 050 000 $ au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) pour l'année 2020-2021, dans le cadre de l'Entente de partenariat pour le développement des coopératives.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Administrée par le CQCM, cette entente soutient les activités de la Coopérative de développement régional du Québec et de onze fédérations sectorielles dans le but d'offrir des services techniques afin d'accélérer le démarrage de nouvelles coopératives et de soutenir la croissance des coopératives existantes.

Citation :

« Les coopératives représentent une force vive pour l'économie québécoise et celle des régions. Partout au Québec, elles participent activement à la diversification et la relance économiques en plus de répondre concrètement aux besoins des communautés. Sous l'impulsion de cette entente de partenariat, notre gouvernement entend continuer de mettre à profit l'entrepreneuriat collectif afin de voir naître et croître davantage de coopératives, de stimuler l'activité économique et de générer des emplois de qualité dans toutes les régions. Les valeurs véhiculées par le milieu coopératif participent concrètement au développement d'entreprises de qualité et de communautés dynamiques. Nous sommes donc heureux de soutenir, par cette entente avec le CQCM, les entrepreneurs qui choisissent la voie de la coopération. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

À titre d'organisme de représentation provinciale, le CQCM regroupe l'ensemble des coopératives et des mutuelles du Québec.

Les coopératives occupent une place de choix dans l'économie du Québec et représentent des agents importants de changement. Présentes dans de nombreux secteurs de l'économie, elles savent s'adapter aux besoins de leurs membres.

