Entente de l'année - Tourisme - Les Best Ottawa Business Awards récompensent l'entente conclue pour l'Hôtel Aéroport d'Ottawa

Cette entente marque un jalon important pour les deux organisations et a été conclue à la suite d'un processus concurrentiel suivi d'une vérification diligente et d'une collaboration hors pair. Pour Germain Hôtels, cet hôtel sera son 20e établissement au Canada. Pour l'Administration, cette entente représente un pilier majeur du programme d'amélioration de l'aérogare YOW+ qui se poursuivra jusqu'en 2023. Le développement de l'hôtel, plus la liaison au TLR, plus le contrôle préembarquement de nouvelle génération, plus la modernisation du programme de concessions = un Aéroport international d'Ottawa transformé.

Citations :

« Nous sommes honorés d'accepter le prix Best Ottawa Business Award dans la catégorie Entente de l'année - Tourisme, qui reconnait notre partenariat avec une organisation exceptionnelle comme Germain Hôtels », a déclaré Mark Laroche, Président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport d'Ottawa. « Ensemble, nous allons combler notre clientèle en lui offrant un établissement vibrant et moderne qui répond aux besoins du voyageur d'aujourd'hui. L'avenir qui attend YOW est enthousiasmant et je suis fier d'affirmer que Germain Hôtels y joue un rôle majeur en étant l'un des quatre piliers du programme d'amélioration de l'aérogare YOW+. »

« Au nom de Germain Hôtels, j'aimerais remercier les Best Ottawa Business Awards pour ce prix », a souligné Hugo Germain, Directeur du développement Germain Hôtels. « Cette reconnaissance nous confirme que cet hôtel, qui sera notre troisième à Ottawa, s'inscrit parfaitement dans cette revitalisation majeure de l'aéroport et nous sommes heureux de faire partie de ce projet. C'est un réel plaisir de travailler avec les gens de l'aéroport d'Ottawa. Leur professionnalisme et leur esprit d'équipe sont remarquables et je suis convaincu qu'ensemble nous ferons de ce projet une destination de choix pour les voyageurs. »

Au sujet de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa

L'AAIO gère, exploite et développe les installations et les terrains de l'aéroport pour soutenir la croissance économique de la région de la capitale du Canada et génère plus de 2,2 milliards de dollars annuellement en activité économique totale dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

Au sujet de Germain Hôtels

Germain Hôtels est une entreprise familiale canadienne qui possède et exploite les Hôtels Le Germain, les Hôtels Alt et Alt+ à travers le Canada. Au rang des 50 sociétés les mieux gérées au pays, l'entreprise est reconnue pour sa philosophie d'accueil exceptionnelle et pour le style unique qui caractérise ses hôtels. Ayant célébré son 30e anniversaire en 2018, Germain Hôtels a atteint son objectif ambitieux de 20 hôtels d'ici 2020, l'entreprise qui compte 1 250 employés vise maintenant à devenir le premier hôtelier indépendant à offrir aux voyageurs un réseau d'hôtels authentiquement pancanadien. Visitez Germain Hôtels.

SOURCE Ottawa International Airport Authority

Renseignements: Krista Kealey, Vice-présidente, Communications et affaires publiques, 613-248-2050, Krista.Kealey@YOW.ca; France Savard, Coordonnatrice senior aux relations publiques, Germain Hôtels, 514-954-0702, fsavard@groupegermain.com

Related Links

http://www.yow.ca