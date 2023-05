Entente de collaboration en matière d'habitation - Le Québec et la Wallonie renouvellent leur collaboration

QUÉBEC, le 30 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer le renouvellement, jusqu'au 31 décembre 2027, de l'Entente de collaboration en matière d'habitation entre la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Société wallonne du Logement (SWL).

L'entente a été signée à l'Assemblée nationale par le président-directeur de la SHQ, M. Claude Foster, le président de la SWL, M. Michel Peters, et le directeur général de la SWL, M. Benoit Wanzoul. La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la déléguée générale Wallonie-Bruxelles, Mme Sharon Weinblum, ainsi que des représentants du réseau de l'habitation québécois ont assisté à l'événement.

L'Entente de collaboration a pris racine en 2005 dans l'objectif de favoriser les échanges d'expertises et le partage des savoir-faire entre ces deux partenaires francophones. Elle a eu des retombées positives notamment en matière de logement durable et d'efficacité énergétique, de mixité sociale dans les logements publics, de financement de revitalisation de quartiers et de planification de travaux d'entretien.

Animées par une volonté de voir autrement, les deux organisations souhaitent accroître leurs échanges d'expertises, lesquels ont été très limités dernièrement par le contexte de la pandémie mondiale. La SHQ et la SWL veulent axer cette nouvelle entente autour de projets concrets, comme les innovations techniques en habitation et la mise en œuvre de services Web destinés aux locataires.

Citations :

« Les enjeux en matière d'habitation sont nombreux au Québec comme à l'international. La collaboration entre la Société wallonne du Logement et la Société d'habitation du Québec nous permet d'élargir nos horizons respectifs et donc, d'améliorer nos façons de faire au bénéfice des citoyens. Je me réjouis de savoir que nos homologues wallons poursuivent cette belle aventure avec nous. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Les Wallons ont beaucoup de points en commun avec les Québécois dans le domaine de l'habitation sociale. "Voir autrement" : j'utilise souvent cette expression lorsque je fais référence à l'habitation, car je crois sincèrement que l'innovation est au cœur des solutions. Comme la Société wallonne du Logement et la Société d'habitation du Québec portent des défis semblables au quotidien, le partage de nos connaissances m'apparaît essentiel, maintenant plus que jamais. »

Claude Foster, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« La Société d'habitation du Québec et la Société wallonne du Logement ont l'occasion unique de s'enrichir mutuellement et de partager des idées novatrices afin qu'aujourd'hui, avoir un toit ne soit plus un enjeu mais une évidence.

Cette collaboration transatlantique entamée en 2005 renforce notre capacité à relever les défis de demain, notamment sur le plan du logement et des urgences climatiques, qui se trouvent au centre de nos préoccupations communes.

Ensemble, nous avons le pouvoir de faire une différence significative dans la lutte contre le réchauffement climatique et de laisser un héritage positif aux générations futures. »

Michel Peters, président de la Société wallonne du Logement

Faits saillants :

L'Entente de collaboration en matière d'habitation entre la SHQ et la SWL a été renouvelée jusqu'au 31 décembre 2027.

La première entente de collaboration entre la SHQ et la SWL a été signée en 2005, et elle a été renouvelée depuis à sept reprises. Près de vingt missions d'échanges professionnels ont eu lieu de part et d'autre de l'Atlantique. Elles ont permis de faire évoluer les pratiques, tant dans la construction de logements sociaux et abordables que dans l'accueil des locataires. La plupart de ces missions ont été réalisées grâce à la Commission mixte permanente Québec-Wallonie-Bruxelles.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook SocietehabitationQuebec

Twitter HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société wallonne du Logement

La SWL assure pour le compte du Gouvernement wallon la tutelle, le conseil et l'assistance technique, financière, administrative des sociétés de logement de service public. Elle apporte son concours dans la réalisation de leurs projets immobiliers.

Elle coordonne le développement et la gestion locative d'un parc de quelque 101 000 logements publics. Elle assure le financement des investissements, la stratégie et la gestion foncière indispensables aux activités du secteur. Elle agit également comme opérateur immobilier. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.swl.be.

Facebook Societewallonnelogement

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Source : Philippe Couture, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Daniel Pollain, Porte-parole de la Société wallonne du Logement, [email protected]