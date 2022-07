Entente acceptée à 70 % par le personnel navigant non breveté de la traverse de Matane

QUÉBEC, le 26 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) et le syndicat CSN représentant le personnel navigant non breveté de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout sont heureux d'annoncer que les employés navigants non brevetés ont voté à 70 % pour entériner l'entente de principe qui avait été récemment conclue.

« Encore une fois, cette nouvelle entente témoigne de notre volonté à offrir des conditions de travail bonifiées à nos employés tout en respectant la capacité de payer des Québécois. L'entente acceptée aujourd'hui est la sixième finalisée au cours de la dernière année. Je profite donc de cette occasion pour remercier les équipes de négociation de la STQ ainsi que les représentants syndicaux pour leur collaboration ayant mené à cette entente gagnante pour les deux parties », souligne Stéphane Lafaut, PDG de la STQ.

« Nous nous réjouissons de l'entente conclue avec la STQ. En plus d'actualiser la rémunération globale de nos membres, cette entente viendra également bonifier plusieurs autres conditions de travail au bénéfice des deux parties. Nous remercions également les équipes de négociation pour leur travail au cours des dernières semaines ayant mené à ce résultat », ajoute Christian Landry, conseiller syndical à la CSN et porte-parole à la table de négociation.

La STQ, en tant qu'organisme public qui a une responsabilité supplémentaire envers les contribuables québécois, a été en mesure d'offrir des augmentations salariales raisonnables au personnel navigant de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

En plus des paramètres généraux d'augmentation salariale annuelle que l'on retrouve dans le secteur public, des mesures particulières comme l'ajustement de certaines échelles salariales et la réévaluation de certaines catégories d'emploi ont été effectuées. Ils sont applicables de façon rétroactive au 1er avril 2020.

