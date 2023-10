Les précommandes sont supérieures à 200 000

SHANGHAI, 12 octobre 2023 /CNW/ - Ensemble Stars!! Music, le jeu de rythme populaire conçu par Happy Elements, a annoncé la sortie du jeu sur des plateformes PC, avec une version anglaise disponible. Le nombre de précommandes a déjà dépassé 200 000, ce qui est stupéfiant.

Pour célébrer le lancement, les utilisateurs qui se connectent à la version PC pendant la période de lancement recevront cinq cartes 3-star (3 étoiles) originales et profiteront de réductions exclusives de recharge spécialement pour la version PC.

Lancement officiel de la version PC

La version PC d'Ensemble Stars!! Music peut être téléchargée à partir du site Web officiel et soutiendra le partage de données avec la version mobile. Cela signifie que les joueurs peuvent passer facilement d'un appareil à l'autre sans perdre leur progression, ce qui facilite plus que jamais l'accès au jeu.

À l'occasion du premier anniversaire du lancement de la version anglaise en juin 2022, l'annonce officielle de la prochaine version PC était un cadeau anniversaire spécial pour les amateurs anglophones. Sur le site Twitter officiel, on peut souvent voir qu'Enstars, qui est très populaire dans la région asiatique, attire l'amour des internautes du monde entier par son charme intrinsèque. Un amateur a exprimé son attachement à un personnage en écrivant : « Quand j'ai vu son sourire si radieux, c'était comme un feu brillant d'étincelles, que cela m'a rendu incroyablement heureux. Plus j'en apprends sur lui, plus je l'apprécie. »

Ce genre de réponse sincère de la part des amateurs démontre le lien émotionnel qu'ils ont formé avec les personnages d'Ensemble Stars!! Music. L'expansion du jeu sur la plateforme PC attirera sans aucun doute encore plus d'amateurs et continuera de renforcer les liens que les joueurs entretiennent avec leurs personnages bien-aimés d'Enstar.

En prévision de la poursuite d'Ensemble Stars!! Music sur PC, il est clair que ce lancement marque une étape importante pour la franchise et tous ses fidèles amateurs.

À propos d'Ensemble Stars!! Music :

Ensemble Stars!! Music a reçu une série de prix, dont « User's Choice Game of 2021 », « Best Pick Up & Play 2021/2022 » sur Google Play, et le « Best Music Game Worldwide » des Sensor Tower APAC Awards 2021. Des scènes en 3D élaborées, des scénarios de jeux attrayants écrits par de célèbres dramaturges et une prestigieuse distribution de voix composée de plus de 40 acteurs de première classe… chaque détail du jeu anime une expérience de jeu entièrement immersive pour le plus grand plaisir des joueurs.

Site Web officiel : https://www.ensemblestars.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2243116/PC_version_official_release.jpg

