Les recettes provenant de la campagne #PlusQueDesFrites de McDonald's du Canada permettront d'offrir 10 942 nuitées à des familles accueillies dans un Manoir Ronald McDonald ou une Salle familiale Ronald McDonald.

TORONTO, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Du 10 au 30 novembre dernier, les Canadiens, en achetant des frites des restaurants McDonald's au pays pour soutenir l'OMRMMD du Canada, ont permis de récolter plus de 1,8 M$. Ce montant représente 10 942 nuitées pour les familles accueillies dans les Manoirs Ronald McDonald ou les Salles familiales Ronald McDonald de vos collectivités!

La campagne #PlusQueDesFrites a démontré la passion des Canadiens pour les frites de renommée mondiale de McDonald's et les collectivités canadiennes ont su relever le défi pour venir en aide à l'OMRM du Canada.

Les provinces de l'Atlantique ont collectivement été les championnes de l'achat de frites (per capita) comparativement à toutes les autres provinces canadiennes.

Les résidants de Whitby raffolent des frites! Les clients du restaurant McDonald's du 200, Taunton Road East de Whitby , en Ontario , ont peut-être été les champions de l'achat de frites, il n'en reste pas moins que la compétition a été féroce avec les clients du16, Confederation Drive à Corner Brook , Terre-Neuve et le restaurant du 109-5222, 130e Avenue SE à Calgary , en Alberta .

La campagne #PlusQueDesFrites est maintenant terminée, mais aider l'OMRM et les familles d'enfant malade est toujours possible dans les restaurants McDonald's participants :

Les Canadiens peuvent arrondir le montant de leur commande au dollar supérieur au comptoir, au service-au-volant et aux bornes de commande, faisant don de la différence au chapitre de l'OMRM de leur région.

Ils peuvent déposer un don dans la boîte de dons de l'OMRM ou verser un don sans contact à une borne de commande.

Une partie des recettes provenant de la vente de chaque repas Joyeux festinMD et Biscuit de l'OMRM chaque jour sera versée à l'OMRM du Canada .

Citations

« Pour la campagne Plus que des frites, les Canadiens se sont mobilisés pour soutenir nos familles, en cette période où les besoins sont criants, déclarait Cathy Loblaw, présidente et chef de la direction de l'OMRM du Canada. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers McDonald's du Canada, ses franchisés et ses équipes qui se sont assurés du succès de la campagne, et aussi à tous nos clients au Canada qui ont généreusement acheté des frites pour soutenir l'OMRM du Canada. »

Faits

La campagne Plus que des frites a d'abord été lancée par McDonald's du Canada en mai 2020 pour la Croix-Rouge canadienne. En seulement deux semaines, la campagne a permis de recueillir plus de 1,1 M$.

en mai 2020 pour la Croix-Rouge canadienne. En seulement deux semaines, la campagne a permis de recueillir plus de 1,1 M$. Il existe 34 programmes de l'OMRM au Canada , incluant 16 Manoirs Ronald McDonald, 17 Salles familiales Ronald McDonald et 1 Clinique mobile Ronald McDonald MD qui viennent en aide à plus de 26 000 familles d'enfant malade chaque année.

, incluant 16 Manoirs Ronald McDonald, 17 Salles familiales et 1 Clinique mobile qui viennent en aide à plus de 26 000 familles d'enfant malade chaque année. L'an dernier seulement, l'OMRM est venue en aide à des familles provenant de plus de 3 400 collectivités du Canada .

. McDonald's du Canada est le partenaire fondateur et donateur de toujours de l'OMRM du Canada , et elle est présente depuis le début, soit depuis l'ouverture du tout premier Manoir Ronald McDonaldMD à Toronto en 1981.

**selon la moyenne, par restaurant pour les villes comptant au moins trois restaurants

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie, près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, et plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, rendez-vous au www.mcdonalds.ca.

Au sujet de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada (OMRM DU CANADA)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Par ses programmes, le réseau de l'OMRM au Canada contribue à garder chaque année plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Les deux Cliniques mobiles Ronald McDonald offrent des soins médicaux de base dans les collectivités de l'Alberta où ces soins ne sont pas facilement accessibles. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur omrmcanada.ca.

