ENSEMBLE pour le respect de la diversité récolte près de 200 000$ au profit de la diversité et de l'inclusion

Ce rassemblement annuel aura permis de rassembler plusieurs personnes du milieu des affaires, des représentant.es de bailleurs de fonds ainsi que des personnalités engagées en faveur de l'égalité et l'inclusion. Le fruit de la campagne annuelle contribuera aux actions d'ENSEMBLE dans les écoles primaires et secondaires, francophones et anglophones du Québec : Les Caravanes de la Tolérance et les projets Empreintes.

« Encore une fois cette année, l'appui de nos partenaires et de nos amis a permis à notre organisme de maintenir sa mission si importante et nécessaire. L'évènement s'est soldé par un bénéfice net près de 200 000 $, montant significatif qui permettra à notre équipe de poursuivre son travail de sensibilisation et de mobilisation visant à bâtir des milieux plus sécuritaires, plus inclusifs et plus égalitaires. Du fond du cœur, nous remercions nos donateurs et nos partenaires de soutenir notre cause! », s'est exprimé Hayder Achouri, directeur général d'ENSEMBLE pour le respect de la diversité.

Anik Lanthier, Présidente d'honneur de l'évènement a tenu à ajouter : « Je tiens à remercier l'ensemble des membres du comité d'honneur qui ont généreusement accepté de s'engager dans cette campagne de financement qui a débuté au plus fort de la pandémie. Je les remercie d'avoir sollicité leurs réseaux respectifs pendant une période particulièrement difficile, et de croire à la mission d'Ensemble. Cette cause si importante qui aide à rendre nos jeunes plus ouverts et plus tolérants. Ensemble nous contribuerons à créer une société plus humaniste et plus inclusive ».

12e édition du Prix Paul-Gérin-Lajoie pour la diversité

Lors de la soirée a également eu la remise des 12ème Prix Paul Gérin-Lajoie pour la diversité. Cette année, pour souligner la 12ème édition de cette récompense, ENSEMBLE a exceptionnellement décidé de remettre le prix à trois personnalités, Dre Joanne Liu, Nakuset et Fabrice Vil, ainsi que d'attribuer un Prix coup de cœur à la Coalition Asiatique pour une Relève Émancipatrice.

« Pour ces douze ans du Prix Paul-Gérin-Lajoie, nous avons voulu souligner le travail remarquable que mènent nos récipiendaires pour briser le cercle vicieux de la haine et pour promouvoir les valeurs humanistes de justice et d'égalité. À travers leurs paroles ou leurs actions, ils et elles se sont démarqué.es grâce à l'impact durable de leurs actions sur le terrain afin donner une voix et une place aux communautés racisées » précise Sébastien Barangé, président du conseil d'administration d'ENSEMBLE. « En cette année particulièrement difficile, nous avons décidé de remettre non pas un mais bien quatre hommages tout en soulignant l'impact durable de l'action sur le terrain des récipiendaires », ajoute François Morin, président du jury qui était composé de Sébastien Barangé, Brian Bronfman, Rachida Azdouz, Marie-Laure Leclercq, Déborah Cherenfant, Jean-François Gaudreault-Desbiens, Ravy Por, André Ho et Louise Roy.

À propos d'ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Chef de file en matière d'éducation à la diversité, ENSEMBLE pour le respect de la diversité a pour mission d'engager le dialogue autour de l'inclusion et la diversité. L'organisation œuvre auprès des 9-18 ans pour bâtir un environnement qui respecte les différences de chacun. Chaque année, ENSEMBLE rejoint chaque année plus de 25 000 jeunes des écoles primaires et secondaires du Québec. Depuis 2009, l'organisme remet chaque année le prix de la diversité Paul-Gérin-Lajoie à une personnalité publique pour récompenser sa contribution à la promotion des valeurs humanistes, des droits de la personne, de la lutte contre la discrimination et du rapprochement interculturel.

http://www.ensemble-rd.com/paulgerinlajoie

SOURCE ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Renseignements: Source et relations médias : Hayder Achouri, Directeur général, ENSEMBLE pour le respect de la diversité, 514-842-4848