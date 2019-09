Ensemble pour l'égalité entre les femmes et les hommes - Place aux modèles et aux alliés pour la 11e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain

QUÉBEC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les personnes et les organismes qui posent des gestes pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes sont invités par la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, à participer à la 11e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain.

Après une décennie d'existence, le prix Égalité Thérèse-Casgrain a été entièrement remanié. Il reconnaîtra désormais l'engagement exceptionnel des personnes et des organismes ayant contribué à l'avancement de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec plutôt que de récompenser des projets ponctuels. Les trois nouvelles catégories dans lesquelles se déclinent le prix, soit Hommage, Groupe de femmes et Allié, permettront de mettre en lumière des modèles inspirants, tout en reconnaissant collectivement :

la valeur de l'engagement personnel et professionnel de femmes en matière d'égalité;

l'apport significatif et historique des groupes de femmes en matière d'égalité;

les gestes concrets d'alliés en matière d'égalité.

Citation :

« Dans sa formule renouvelée, le prix permettra de récompenser au premier chef des femmes et des organismes issus de la société civile qui ont consacré depuis des années une énergie inlassable à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Il permettra aussi de souligner les percées de celles-ci dans les organisations non consacrées à cette cause ou l'engagement significatif d'hommes alliés. Tous ces efforts sont garants des avancées dont nous pouvons nous réjouir aujourd'hui comme société. Je souhaite donc que les organisations et les personnes mobilisées pour l'égalité soient nombreuses à déposer des candidatures au prix Égalité Thérèse-Casgrain. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La période de mise en candidature du prix Égalité Thérèse-Casgrain débute aujourd'hui et se terminera le 13 décembre 2019.

Le prix Égalité Thérèse-Casgrain est l'une des sept actions structurantes de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 : http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Egalite/strategie-egalite-2021.pdf

Pour connaître tous les détails du concours et pour soumettre une candidature, veuillez consulter le site Web du Secrétariat à la condition féminine à l'adresse suivante : http://www.scf.gouv.qc.ca/appels-de-projets-et-distinctions/prix-egalite-therese-casgrain/.

