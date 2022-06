Ensemble contre l'intimidation - Québec lance un nouvel appel de projets pour lutter contre l'intimidation et la cyberintimidation

QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - En appui à la priorité qu'accorde le gouvernement à la poursuite de la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, lance aujourd'hui l'appel de projets 2022-2023 du Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation. Ce programme vise à améliorer le soutien aux victimes, aux proches, aux témoins et aux auteurs d'actes d'intimidation et de cyberintimidation ainsi qu'à prévenir et à contrer ces phénomènes. Il permet notamment de soutenir financièrement des organismes à but non lucratif pour la réalisation de projets ponctuels visant à prévenir et à contrer l'intimidation et la cyberintimidation.

Mentionnons qu'il s'agit du sixième appel de projets que le gouvernement lance dans le cadre de ce programme. Grâce à un investissement total de 9,8 millions de dollars, 278 projets ont pu voir le jour jusqu'à maintenant et ont ainsi permis de soutenir des centaines de personnes de tous les âges et venant de divers milieux de vie, et ce, partout au Québec.

« Notre gouvernement est résolument engagé à faire reculer le fléau social que constituent l'intimidation et la cyberintimidation. Avec l'appel de projets que nous lançons aujourd'hui, les organismes communautaires pourront partager notre responsabilité collective par rapport à la lutte contre ces phénomènes. J'invite ces importants acteurs de la société à présenter des projets pour mieux accompagner et outiller les personnes qui subissent malheureusement ces actes de violence. C'est ensemble que nous arriverons à faire du Québec une nation toujours plus tolérante et exempte d'intimidation. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Graĉe aux derniers appels de projets, des initiatives remarquables ont pu voir le jour. Il faut continuer d'agir sans relâche pour lutter contre l'intimidation qui sévit autour de nous. Chaque effort porte fruit. C'est de cette façon, grâce à de petits et grands gestes et en travaillant ensemble avec les organismes sur le terrain, que des changements durables pourront s'inscrire dans notre société. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

Faits saillants :

Le Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation prévoit que les projets pourront être réalisés sur une période allant de 12 à 36 mois et qu'une aide financière maximale et non récurrente de 50 000 $ par année de réalisation (jusqu'à 150 000 $ pour un projet de 36 mois) pourra être accordée.

prévoit que les projets pourront être réalisés sur une période allant de 12 à 36 mois et qu'une aide financière maximale et non récurrente de 50 000 $ par année de réalisation (jusqu'à 150 000 $ pour un projet de 36 mois) pourra être accordée. Ce programme s'inscrit dans le Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 S'engager collectivement pour une société sans intimidation.

L'appel de projets 2022-2023 se déroule du 3 juin au 15 août 2022. Le ministère de la Famille prévoit faire connaître en décembre 2022 les projets qui seront financés, pour qu'ils puissent débuter en janvier 2023.

À ce jour, cinq appels de projets ont été réalisés et ont permis de soutenir financièrement 278 projets, pour un total de 9,8 millions de dollars.

