Ensemble contre l'intimidation - Le ministre Lacombe lance un nouvel appel de projets pour prévenir et contrer l'intimidation

QUÉBEC, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de prévenir et de contrer l'intimidation et la cyberintimidation, le gouvernement du Québec lance un nouvel appel de projets dans le cadre du Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui. Une enveloppe de 1,2 million de dollars est associée à cet appel de projets pour l'année 2021-2022. Rappelons que ce programme appuie des initiatives pouvant contribuer, de diverses manières, à prévenir et à contrer les actes d'intimidation et de cyberintimidation, de même qu'à renforcer l'aide apportée aux personnes qui en sont victimes, aux témoins ou aux auteurs de ces actes ainsi qu'à leurs proches.

Grâce au nouveau Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 S'engager collectivement pour une société sans intimidation, lancé en février 2021, il sera désormais possible de soutenir des projets de plus grande envergure et sur une plus longue période, ce qui répond aux demandes du milieu.

Citations :

« L'intimidation est inacceptable, peu importe où elle se manifeste. Malgré les actions réalisées, nous devons encore agir concrètement pour enrayer ce phénomène. Nous avons besoin de nouvelles initiatives pour accompagner et outiller les personnes qui en sont victimes, celles qui en sont témoins ou encore celles qui posent de tels gestes. En raison de leur expertise et de leurs connaissances, les organismes à but non lucratif sont parmi les mieux placés pour intervenir et déployer des solutions là où se trouvent les problèmes les plus criants. Je les invite donc à nous soumettre leurs idées pour poursuivre leur travail primordial. Je suis certain que nous aurons l'occasion de découvrir des projets qui contribueront à créer des milieux de vie inclusifs et bienveillants, exempts de cyberintimidation et d'intimidation. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Les premiers appels de projets ont donné naissance à des initiatives remarquables. Il faut continuer d'agir sans relâche sur le front de la lutte contre l'intimidation. Chaque effort porte fruit. C'est de cette façon, grâce à de petites et à de grandes actions, en travaillant ensemble avec les organismes sur le terrain, que nous pourrons inscrire des changements durables dans notre société. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

Faits saillants :

Le Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation est destiné aux organismes à but non lucratif.

est destiné aux organismes à but non lucratif. Les organismes ont jusqu'au 5 novembre 2021, à 16 h 30, pour proposer un projet.

L'aide financière maximale est de 150 000 $ sur 36 mois.

Une enveloppe budgétaire de 1,2 M$ est associée à cet appel de projets pour 2021-2022.

À ce jour, quatre appels de projets ont été réalisés; ils ont donné lieu au soutien financier de 252 projets, pour un total de 7,8 M$.

Pour en savoir davantage sur le programme et l'appel de projets : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]