Ensemble contre l'intimidation - 1,2 M $ pour lutter contre l'intimidation et la cyberintimidation

MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, annonce un investissement de 1,2 million de dollars pour soutenir 26 projets innovants dans 11 régions du Québec visant à prévenir et à contrer l'intimidation et la cyberintimidation.

Le soutien financier accordé dans le cadre du programme Ensemble contre l'intimidation découle du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation. Les projets retenus permettront, entre autres, de créer des outils visant à contrer les effets négatifs de l'intimidation et de la cyberintimidation, de soutenir les victimes et de prévenir l'exclusion sociale de certains groupes.

La ministre Suzanne Roy a fait la visite de l'organisme Bois Urbain de Montréal pour en apprendre davantage sur l'entreprise d'insertion socioprofessionnelle et les personnes qui la composent, et pour en savoir plus sur son projet Mieux vaut prévenir que guérir pour l'intimidation.

Bois Urbain a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation d'exclusion, en partenariat avec la communauté, dans un milieu sain et valorisant pour tous. L'organisme québécois permet entre autres aux jeunes de vivre une véritable expérience d'emploi en ébénisterie. Cette entreprise a mis sur pied une série d'ateliers sur l'intimidation en milieu de travail qui seront présentés à des organismes, à des entreprises et à des intervenants sociaux.

Citation :

« L'intimidation et la cyberintimidation n'ont pas leur place dans notre société. Notre devoir collectif est d'unir nos efforts pour que personne n'en soit victime, et j'ai espoir que les initiatives que nous soutenons inspireront la population à adopter des comportements respectueux, bienveillants et inclusifs. Chacun d'entre nous doit agir concrètement afin que toutes et tous, jeunes et moins jeunes, profitent d'environnements sains partout. Merci à tous les organismes qui s'impliquent et qui contribuent à la construction d'une société plus juste et plus unie. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

Faits saillants :

D'une durée de 12 à 18 mois, les 26 projets retenus se sont démarqués par leur caractère porteur ou novateur et verront le jour dans les régions du Bas-Saint-Laurent (2), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (1), de la Capitale-Nationale (3), de l'Estrie (2), de Montréal (9), de l'Outaouais (1), de Chaudière-Appalaches (2), de Lanaudière (1), des Laurentides (1), de la Montérégie (3) et du Centre-du-Québec (1).

L'aide financière maximale est de 50 000 $ par année de réalisation (jusqu'à 75 000 $ pour un projet qui s'étend sur 18 mois).

Les projets retenus ont fait l'objet d'une évaluation concertée avec les ministères de l'Éducation (y compris le Secteur du loisir et du sport), de la Santé et des Services sociaux (y compris le Secrétariat aux aînés), de la Justice, de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, de la Sécurité publique ainsi que de l'Office des personnes handicapées du Québec, du Secrétariat à la condition féminine (y compris le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie) et du Secrétariat à la jeunesse.

Cet appel de projets porte à 67 le nombre de projets financés dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation, pour un investissement total de plus de 4,8 millions de dollars depuis 2021.

Liens connexes :

Pour plus de détails sur le programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation et pour consulter la liste détaillée des projets retenus : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/intimidation/soutien-financier-ensemble-contre-intimidation.

et pour consulter la liste détaillée des projets retenus : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/intimidation/soutien-financier-ensemble-contre-intimidation. Pour plus de détails sur le Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 S'engager collectivement pour une société sans intimidation : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/famille/publications/plan-action-concerte-prevenir-contrer-intimidation.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected] ; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]