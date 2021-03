Enseignement supérieur, recherche et innovation - Le Québec et le Luxembourg signent une entente pour renforcer la coopération et les échanges

QUÉBEC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable des Laurentides, Nadine Girault, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Claude Meisch, ont signé aujourd'hui une entente dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Cette entente prévoit la mise sur pied d'un groupe de travail mixte Québec-Luxembourg responsable de la coordination et du suivi des activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun. L'entente favorisera les collaborations scientifiques et novatrices entre les deux écosystèmes de recherche et d'innovation.

En signant cette première entente internationale gouvernementale conjointe, les ministres souhaitent promouvoir les collaborations de recherche, les échanges de chercheurs ainsi que la collaboration dans le domaine de l'enseignement supérieur entre les institutions du Québec et du Luxembourg, qui voient, tous deux, les investissements en recherche et développement comme un moteur important d'accroissement de la richesse collective.

Au cours des dernières années, les liens en enseignement supérieur et en recherche et innovation n'ont cessé de croître, comme en témoignent l'entente récente entre le Fonds National de la Recherche du Luxembourg (FNR) et les Fonds de recherche du Québec (FRQ), ou encore les différentes missions scientifiques réalisées de part et d'autre de l'Atlantique. Le Québec et le Luxembourg partagent plusieurs secteurs prioritaires, comme l'intelligence artificielle, la transformation numérique, la science des données, la santé ou les minéraux rares et stratégiques. Cette entente s'adresse aux étudiants, aux professionnels, aux enseignants et chercheurs universitaires et de centres de recherche.

Le Luxembourg et le Québec sont des sociétés modernes, progressistes et ouvertes sur le monde. Aussi, en tant que membres de l'Organisation internationale de la Francophonie, ils constituent des partenaires stratégiques dans le monde francophone.

Citations :

« La coopération entre le Québec et le Luxembourg dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche et innovation s'est fortement intensifiée au cours des dernières années. Je suis heureuse de signer cette entente qui, renforcera les échanges dont bénéficient nos deux sociétés. J'aimerais également souligner l'excellent travail de la Délégation générale à Bruxelles, qui a grandement contribué au développement de nos relations avec le Luxembourg. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable des Laurentides

« Je me réjouis de la signature de cette convention, qui fait du Québec un de nos partenaires privilégiés dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche et constitue un cadre dans lequel les collaborations entre les institutions de recherche luxembourgeoises et québécoises pourront continuer à se développer et à s'intensifier ».

Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Faits saillants :

Le Québec et le Luxembourg ont convenu de prioriser, entre autres, les domaines suivants : la santé (incluant la médecine numérique), les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, les sciences économiques et l'éducation.

responsable de la coordination et du suivi des activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun. Deux autres ententes entre le Luxembourg et le Québec sont actuellement en négociation, soit une en mobilité étudiante - qui est un renouvellement - et une autre en matière de culture.

