OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La Table ronde des affaires et de l'enseignement supérieur (TRAES) a le plaisir d'annoncer cinq nouveaux partenariats d'apprentissage intégré au travail (AIT). Grâce au soutien généreux du gouvernement du Canada, des employeurs et des établissements postsecondaires canadiens de premier plan augmenteront l'accès aux expériences de travail pour les étudiants méritant l'équité et les étudiants internationaux partout au Canada.

Cinq nouveaux partenaires s'associent à la TRAES pour aider les étudiants méritant l’équité et les étudiants internationaux à prendre en main leur avenir (Groupe CNW/Business + Higher Education Roundtable (BHER))

Dans le cadre de l'engagement de la TRAES à veiller à ce que chaque étudiant postsecondaire au Canada ait accès à l'AIT, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires pour soutenir les étudiants qui ont traditionnellement été confrontés à des obstacles uniques les empêchant d'accéder à une expérience de travail enrichissante, notamment les Autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles, les étudiants de langue minoritaire et les étudiants internationaux.

Plus de 3 000 étudiants acquerront une expérience de travail dans de multiples secteurs de l'économie canadienne, y compris les soins de santé, le secteur manufacturier, la technologie numérique, l'hôtellerie et bien d'autres encore. Un large éventail de possibilités d'AIT, allant des stages traditionnels à l'apprentissage innovant fondé sur des projets, en passant par des concours et le travail à distance, permettra aux petites, moyennes et grandes entreprises de toutes les régions du Canada d'avoir accès à de jeunes talents diversifiés.

« Les étudiants sont notre avenir. Ces partenariats créeront plus de 3 360 occasions pour les étudiants d'acquérir une expérience pratique dans des secteurs à forte demande, et notre gouvernement est fier de soutenir la prochaine génération. Ces nouvelles possibilités d'apprentissage intégré au travail (AIT) contribueront à promouvoir la diversité et à renforcer l'économie. Je suis impatient de voir ces partenariats réussir et de constater les effets positifs à long terme qu'ils auront sur la main-d'œuvre canadienne. »



- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

La TRAES est le seul partenaire de prestation de services financé par le gouvernement fédéral au Canada qui crée des occasions d'AIT pour les étudiants étrangers. « Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires dévoués dans tout le pays pour créer des occasions d'AIT de qualité qui favorisent la diversité et renforcent l'économie canadienne », a déclaré Val Walker, PDG de la TRAES. « Le Canada est confronté à une concurrence de plus en plus forte pour attirer des talents, et la participation d'étudiants méritant l'équité et d'étudiants internationaux est une priorité clé pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Il en va de même pour la rétention des talents internationaux après l'obtention de leur diplôme, et l'AIT de haute qualité y contribue. »

À ce jour, la TRAES a offert plus de 58 000 occasions d'AIT en partenariat avec plus de 200 organisations de l'industrie et établissements postsecondaires partout au pays, renforçant ainsi les viviers de talents pour les employeurs canadiens.

Découvrez nos nouveaux partenaires :

