OTTAWA, ON, le 8 sept. 2021 /CNW/ - À l'approche de la Journée mondiale de prévention du suicide, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est heureuse d'annoncer l'expansion de son initiative communautaire toute canadienne de prévention du suicide, Enraciner l'espoir, en accueillant dix nouveaux « Premiers adeptes ».

« Enraciner l'espoir est un programme de prévention du suicide comportant cinq volets ou piliers distincts. Toutefois, ils ne représentent que des gabarits visant à guider les communautés à organiser leur propre contenu en se servant des atouts qu'elles possèdent et en déterminant les domaines préoccupants, explique Michel Rodrigue, président et directeur général de la CSMC. En agrandissant ce programme pour y intégrer dix nouvelles communautés, nous serons en mesure de récolter plus de connaissances et de générer davantage de progrès. »

Chacune des dix communautés des Premiers adeptes partout au pays a ciblé des groupes qui sont particulièrement vulnérables au suicide. Il peut s'agir des personnes âgées isolées, des jeunes faisant la transition vers le système de santé mentale pour adultes, des parents de jeunes enfants, des hommes d'âge moyen ou des Autochtones.

« En faisant le compte des populations visées, un constat émerge, signale Ed Mantler, vice-président, Programmes et priorités de la CSMC. Personne n'est à l'abri du suicide. Mais en ciblant les personnes à risque au moyen d'une approche mobilisant l'ensemble de la communauté, nous aspirons à tisser un filet de sécurité plus serré, tous ensemble. »

De Sooke, en Colombie-Britannique, à Flin Flon, au Manitoba, jusqu'au Nouveau-Brunswick , ces communautés disparates pourront s'inspirer des apprentissages de leurs pairs, s'épauler les unes les autres et guider d'autres régions du pays souhaitant adopter une démarche fondée sur les données probantes pour prévenir le suicide.

« Enraciner l'espoir n'est pas une solution instantanée ou universelle, ajoute M. Rodrigue. Puisque ce sont les communautés qui étoffent le programme, celui-ci reflète leurs besoins culturels, linguistiques et géographiques. Fournir à une communauté les outils et le soutien pour surmonter elle-même ses défis génère des effets puissants. Cette autoprise en charge continuera de rapporter ses bénéfices longtemps après l'achèvement du projet. »

Depuis 2018, la CSMC travaille au renforcement des capacités en matière de prévention du suicide avec la première cohorte, formée de huit communautés d'Enraciner l'espoir (dans le cadre du projet de recherche expérimental).

La mise en œuvre du programme Enraciner l'espoir par les communautés des Premiers adeptes, avec le soutien continu de la CSMC, s'échelonnera de 2021 à 2023.

Chaque communauté bénéficiera également du soutien d'un agent de liaison désigné de la CSMC pour la mise en œuvre des activités dans sa collectivité.

Le modèle Enraciner l'espoir demande une collaboration intersectorielle et une approche multidimensionnelle à l'égard de la prévention, de l'intervention et de la postvention grâce à diverses activités portées par les cinq piliers.

