Enquête sur la rémunération en génie au Québec : les salaires des ingénieurs augmentent moins vite que l'indice des prix

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Genium360 a publié, pour la 30e année, l'enquête sur la rémunération en génie au Québec. Celle-ci révèle qu'entre 2021 et 2022, le salaire moyen des professionnels du génie a augmenté de 5 %, alors que sur la même période, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmentait de 7,7 %. Ainsi, le salaire moyen s'établit à 116 237 $, une augmentation de 8 044 $. La médiane est quant à elle de 110 000 $.

L'enquête révèle également que l'écart salarial entre les hommes et les femmes, bien que toujours existant, poursuivait sa tendance à la baisse. En 2022, le salaire moyen de ces dernières s'établit à 105 636 $, alors qu'il est de 118 162 $ chez les hommes. Il s'agit d'un écart de 11 %, en diminution par rapport aux 13 % d'écart constatés en 2021.

Par ailleurs, si les salaires moyens dans les secteurs privé et public sont relativement proches (respectivement 117 196 $ et 112 230 $), le plafond salarial demeure significativement plus élevé dans le privé, atteignant 159 307 $, contre 129 689 $ dans le secteur public.

« Avec les bouleversements que connaît le marché de l'emploi depuis quelques années et l'inflation galopante, on se doutait que cette édition de l'enquête sur la rémunération serait très attendue par les professionnels en génie du Québec, puisqu'elle leur offre un portrait fort détaillé de la réalité salariale dans chaque domaine du génie, ce qui leur permet ainsi de baliser leurs attentes salariales », a affirmé le directeur général de Genium360, Michel Barbier, M.A.P.

Se procurer le rapport d'enquête 2022-2023 (disponible gratuitement sur demande pour les médias)

Nouveauté de l'édition 2022 : un premier rapport destiné aux entreprises qui veulent se démarquer sur le marché l'emploi

Afin de mieux cerner les tendances de recrutement et de rétention des professionnels en génie au Québec, Genium360 lance cette année la toute première édition du rapport sur le marché de l'emploi, une nouvelle enquête menée spécifiquement auprès de dirigeantes et dirigeants d'entreprises en génie.

On y apprend notamment que la pénurie de main-d'œuvre est une source de préoccupation importante pour la vaste majorité des entreprises québécoises, et celles qui œuvrent dans le domaine du génie n'y font pas exception, alors que 83 % d'entre elles affirment y être confrontées. Pas moins de 13 % estiment en outre qu'elle pourrait carrément mettre à mal la pérennité de leur entreprise.

Les résultats montrent également que les dirigeants d'entreprises ont été nombreux à mettre en œuvre différentes mesures de rétention de la main-d'œuvre : flexibilité des horaires (82 %), salaires compétitifs (75 %), mesures de conciliation famille-travail (73 %), etc.

Instaurées dans 84 % des entreprises sondées, les politiques de télétravail ont manifestement la cote. En outre, 49 % des dirigeants se disaient également favorables à l'instauration de semaines de travail de 32 heures, sur 4 jours.

Se procurer le rapport d'enquête 2022 sur le marché de l'emploi (disponible gratuitement sur demande pour les médias)

Méthodologie

L'enquête sur la rémunération des professionnels en génie du Québec, menée par la firme Léger, a été réalisée par sondage web du 4 mai au 13 juin 2022 auprès de 6 304 répondants membres de Genium360. La marge d'erreur est de +/- 1,1 % et ce, 19 fois sur 20.

Le rapport sur le marché de l'emploi a pour sa part été préparé sur la base d'un sondage web, également mené par la firme Léger, auprès d'un échantillon de 214 dirigeants d'entreprises en génie, tiré à partir d'une liste de 1 507 entreprises. La collecte de données a été effectuée entre le 10 mai et le 25 juin 2022. La marge d'erreur est de +/- 6,2 %, 19 fois sur 20.

À propos de Genium360

Genium360 est un organisme à but non lucratif rassemblant la plus grande communauté en génie au Québec avec plus de 100 000 membres. L'adhésion est gratuite et permet de bénéficier de privilèges commerciaux avantageux. Depuis plus de 20 ans, Genium360 accompagne les ingénieur.e.s et les étudiant.e.s en génie dans leur évolution de carrière avec un programme de formation annuel, un babillard d'offres d'emplois, une calculatrice salariale et une enquête annuelle sur la rémunération en génie.

SOURCE Genium360

Renseignements: Julien Acosta, Stratège-conseil, La Boite de Comm., [email protected], 514 993-8543; Source : Clémentine Alary Sery, Conseillère principale, communication, Genium360, [email protected], 514 261-9034