Enquête sur l'évolution de l'utilisation du numérique dans les écoles québécoises

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Académie de la transformation numérique (ATN) rend aujourd'hui publique une enquête intitulée Portrait des usages du numérique dans les écoles québécoises. Cette enquête menée auprès des directeurs d'écoles primaires et secondaires du Québec évalue les progrès réalisés depuis le dernier coup de sonde effectué sur le sujet en 2014. Elle révèle une évolution marquante de l'usage du numérique dans les écoles québécoises au cours des dernières années, notamment en matière d'accès à Internet, de disponibilité d'équipements informatiques et de ressources pour améliorer la compétence numérique des enseignants.

Les écoles québécoises sont connectées et de plus en plus équipées

La quasi-totalité des écoles (97 %) disposent d'une connexion Internet dans toutes les classes et 76 % des écoles préscolaires et primaires commencent à intégrer l'usage du numérique dans les apprentissages dès le préscolaire. Dans les deux cas, il s'agit de hausses respectives de 9 points de pourcentage depuis la dernière enquête réalisée en 2014.

L'enquête révèle qu'il y a en moyenne un appareil numérique par deux élèves pour les activités en présentiel dans l'ensemble des écoles du Québec, qu'il s'agisse d'appareils fournis ou non par les établissements scolaires. Le nombre d'écoles fournissant du matériel informatique à chacun de leurs enseignants a connu un bond significatif de 45 points de pourcentage, passant de 50 % en 2014 à 95 % en 2020.

Les écoles privées utilisent davantage le numérique en classe

Tout comme en 2014, les enseignants des écoles privées utilisent davantage le numérique en classe que ceux des écoles publiques. L'enquête indique en effet que 60 % des enseignants des écoles privées passent en moyenne 7 heures et plus par semaine à utiliser le numérique en classe alors que ce pourcentage n'est que de 14 % chez les enseignants des écoles publiques. Les écoles privées (77 %) sont aussi beaucoup plus nombreuses à permettre aux élèves d'apporter leurs tablettes et ordinateurs portables personnels à l'école comparativement aux écoles publiques (19 %).

Usage des appareils numériques de l'école à la maison

Près de la moitié des écoles (47 %) permettent à leurs élèves d'apporter les appareils numériques fournis par l'école à la maison, ce qui représente une augmentation de 36 points de pourcentage depuis 2014 (11 %). Les écoles secondaires (68 %) sont plus nombreuses à l'autoriser comparativement aux écoles préscolaires et primaires (38 %).

Le numérique pour communiquer avec les parents

L'enquête révèle que le numérique est « très » ou « assez » utilisé par la presque totalité des écoles (98 %) pour communiquer avec les parents des élèves. Il s'agit d'une hausse de 16 points de pourcentage depuis 2014 (82 %).

Plus de ressources pour améliorer la compétence numérique des enseignants

Une plus grande proportion d'écoles offre maintenant aux enseignants des ressources pour améliorer leur compétence numérique, que ce soient des formations (99 %), de l'accompagnement, du coaching ou du mentorat (87 %) ou du temps de libération dans leur horaire (63 %). C'est d'ailleurs le temps de libération pour améliorer la compétence numérique qui a connu la plus forte augmentation (25 points de pourcentage) depuis 2014. L'enquête indique également que les écoles publiques (64 %) sont relativement plus nombreuses à permettre le temps de libération que les écoles privées (49 %).

