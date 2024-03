Enquête publique sur le décès de Mme Maureen Breau et de M. Isaac Brouillard Lessard : L'AGIDD-SMQ plaide pour plus de prévention et moins de coercition

MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - L'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) a témoigné ce matin dans le cadre de l'enquête publique de la coroner Géhane Kamel sur la mort de la policière Maureen Breau et de M. Isaac Brouillard Lessard, abattu après avoir poignardé deux policiers.

L'AGIDD-SMQ, représentée par sa présidente, Mme Julie Rivard et son porte-parole, M. François Winter, a présenté devant la coroner Kamel des recommandations s'inscrivant dans une perspective critique vis-à-vis des pratiques dominantes en santé mentale et mettant en lumière les alternatives au « tout à la médication » et aux mesures de contrôle. « Ce que nous constatons c'est qu'il existe plusieurs solutions pour prévenir la violence, que celle-ci soit le fait de personnes vivant avec des enjeux de santé mentale ou non. Le problème, c'est que ces solutions et les organismes qui les développent ne sont pas financés adéquatement et qu'on ne leur fait pas assez de place » a expliqué Mme Rivard. En effet, comme l'a souligné M. Winter, « Que ce soit en prévention de la radicalisation ou en santé mentale, de nombreux organismes ont développé des pratiques qui fonctionnent pour prévenir les comportements violents. Notre souhait, c'est que ces pratiques soient mieux soutenues et qu'on permette à ces organismes de développer et partager leur expertises ».

L'AGIDD-SMQ, dont la mission est de lutter pour la reconnaissance et l'exercice des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, s'est également inquiété de la tendance à recommander des restrictions et des contraintes légales. « Notre objectif premier dans le cadre de cette enquête publique est de formuler des propositions qui permettent de protéger la vie de tous les acteurs impliqués sans entraver les droits fondamentaux qui sont communs à tous les citoyen•nes. Nous espérons que les recommandations qui seront le fruit de l'enquête publique permettront d'améliorer la collaboration entre toutes les parties prenantes impliquées auprès de personnes en crise et ce, pour le bénéfice de l'ensemble de la population » a conclu M. Winter.

Le mémoire présenté par l'AGIDD-SMQ devant la coroner Kamel est disponible ici.

