Enquête exclusive -Les musées, des attraits culturels et touristiques indéniables!

Plus de 3 Québécois sur 5 ont l'intention de visiter un musée durant leur voyage d'agrément à l'été 2024.

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - La Société des musées du Québec a commandé une étude auprès de la firme Léger afin de mesurer, auprès des Québécois.es, les intentions de voyage d'agrément au Québec ou à l'extérieur de la province pour la période estivale 2024. Cette étude vise notamment à mesurer l'intérêt des Québécois.es à visiter une institution muséale durant leur séjour et à évaluer le potentiel attractif des musées pour l'été 2024.

Documents connexes VOIR PDF Faits saillants de l'étude d'attractivité et de positionnement des institutions muséales (Groupe CNW/Société des musées du Québec (SMQ)) Documents connexes VOIR PDF Rapport complet de l'étude d'attractivité et de positionnement des institutions muséales (Groupe CNW/Société des musées du Québec (SMQ))

La collecte de données s'est déroulée du 4 au 18 mars 20241 auprès de 2003 répondant.e.s de 18 ans et plus qui prévoient faire un voyage d'agrément d'au moins une nuit entre le 24 juin et le 30 septembre 2024. Un quota de 1 500 répondants avec intention de voyage au Québec et un quota de 500 répondants avec intention de voyage hors Québec ont été instaurés.

Consultez les faits saillants liés aux intentions de visite de musée et aux perceptions à l'égard des musées ainsi que les périodes prévues de voyage par les répondants à cette enquête exclusive. On y apprend notamment que :

Plus de 3 Québécois sur 5 ont l'intention de visiter un musée durant leur voyage d'agrément à l'été 2024;

Plus de la moitié (51 %) invoquent le désir de découvrir et d'apprendre sur un lieu, sa population et son histoire comme motif principal de la visite;

Les étudiants sont ceux qui fréquentent le plus les musées l'été, ce qui coïncide avec leurs vacances scolaires;

L'idée que les musées s'adressent à tout le monde est bien ancrée (69 % d'accord);

Les familles avec de jeunes enfants ont plus l'intention de visiter des aquariums, jardins botaniques, zoos et planétariums que les autres catégories d'âge ou de professions;

La majorité des répondants ont déjà visité un musée. En effet, seulement 3 % n'ont jamais fréquenté de musées, alors que 94 % des personnes en ont visité un au cours des cinq dernières années.

Lire les faits saillants

Lire le rapport complet

________________________________ 1 Marge d'erreur : +/- 2,5 %.

SOURCE Société des musées du Québec (SMQ)

Stéphane Chagnon, directeur général, [email protected], Tél. : 514-987-3264 p. 1909