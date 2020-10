Enquête en cours - Allégations de propos et comportements inappropriés de la part d'un enseignant de l'école Henri-Bourassa

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Centre de services de la Pointe-de-l'Île (CSSPI) a été informé la semaine dernière de différentes allégations de propos et comportements inappropriés de la part d'un enseignant de l'école Henri-Bourassa. Le CSSPI et la direction de l'école prennent la situation très au sérieux et des actions ont été entreprises immédiatement afin de faire la lumière sur ces allégations.

« L'inclusion, l'équité et la bienveillance sont au cœur de notre mission éducative et aucune forme de discrimination ne saurait être tolérée dans nos établissements. Je tiens à assurer les élèves, actuels et diplômés, ainsi que les membres de la communauté de Montréal-Nord que nous prenons ce dossier en charge et que les mesures appropriées seront prises à la suite de l'enquête administrative en cours », souligne M. Antoine El-Khoury, directeur général.

Ainsi, les services des ressources humaines analysent entre autres les témoignages diffusés. L'enseignant visé est actuellement suspendu pour fins d'enquête. Cette enquête se déroule selon les procédures et les délais prévus à la convention collective.

Le CSSPI n'est pas autorisé à divulguer ou commenter le contenu du dossier d'un employé. Toute plainte reçue est cependant traitée de façon diligente et des sanctions sont émises selon les conclusions de l'enquête.

SOURCE Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

