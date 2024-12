Enquête de Medscape : Le harcèlement sexuel afflige la médecine canadienne

TORONTO, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Medscape, premier site d'information pour les médecins et professionnels de santé dans le monde, a publié une nouvelle enquête sur le Harcèlement sexuel dans le milieu médical au Canada. Cette étude exhaustive suggère une intersection troublante entre le harcèlement sexuel, l'inconduite et la dynamique du pouvoir en milieu de travail dans le domaine médical.

Selon un sondage mené auprès de 454 médecins canadiens de plus de 30 spécialités, près de la moitié (47 %) des répondants victimes de harcèlement sexuel ont indiqué que l'auteur du comportement inapproprié occupait une position hiérarchique supérieure à la leur. Cette constatation suggère le rôle important que jouent les structures hiérarchiques pour favoriser le harcèlement dans les environnements de soins de santé.

Voici quelques-unes des principales conclusions de l'étude :

Les femmes médecins étaient particulièrement plus susceptibles d'identifier l'auteur du harcèlement comme un supérieur hiérarchique, tandis que les hommes médecins étaient plus susceptibles de nommer un subordonné comme auteur du harcèlement.

Cette disparité souligne la dynamique nuancée du genre et du pouvoir au sein de la profession médicale, mettant en lumière la façon dont les hiérarchies traditionnelles peuvent perpétuer le harcèlement et l'inconduite.

Ces résultats sont publiés dans le contexte d'une épidémie plus vaste de violence en milieu de travail dans le secteur des soins de santé au Canada, qui englobe l'intimidation, le harcèlement, les abus sexuels et la discrimination. Un examen systématique de 52 études sur l'intimidation en milieu de travail en médecine a révélé que ces comportements sont non seulement prévalents, mais qu'ils entraînent également des résultats négatifs graves, y compris l'épuisement professionnel des médecins et des soins compromis pour les patients. De plus, un sondage mené en 2018 par Médecins résidents du Canada a révélé que les trois quarts des résidents interrogés avaient été victimes d'une forme quelconque de harcèlement et d'intimidation au cours de l'année précédente, dont le harcèlement et l'intimidation les plus fréquents de la part des professionnels paramédicaux (55,3 %) et médecins en chef (51,9 %).

« Cette enquête de Medscapeest un appel à l'action pour les établissements de soins de santé afin de s'attaquer aux problèmes systémiques de harcèlement et de déséquilibre du pouvoir, a déclaré John Whyte, MD, médecin en chef de WebMD. « Les effets en chaîne de la violence en milieu de travail vont bien au-delà des médecins individuels, ce qui a en fin de compte une incidence sur la qualité des soins que reçoivent les patients. »

Alors que le système de santé canadien est aux prises avec ces défis, la recherche de Medscape vise à servir de catalyseur de changement, exhortant les dirigeants à mettre en œuvre des politiques robustes qui protègent les professionnels de la santé et favorisent des milieux de travail plus sécuritaires et plus équitables.

À propos de Medscape

Medscape est la principale source d'actualités cliniques, d'information sur la santé et d'outils pour les professionnels de la santé. Medscape offre aux spécialistes, aux médecins de premier recours et aux autres professionnels de la santé les renseignements médicaux et les outils éducatifs les plus solides et les plus intégrés. Medscape Education (medscape.org) est la principale destination pour le perfectionnement professionnel continu, comprenant plus de 30 destinations axées sur les spécialités et offrant des milliers de cours de FMC et d'EP gratuits et d'autres programmes de formation pour les médecins, le personnel infirmier et les autres professionnels de la santé.

Medscape et Medscape Education font partie de WebMD Health Corp., une entreprise de marques Internet.

À propos de Mettrum Health Corp.

WebMD Health Corp., une entreprise de marques Internet, est au cœur de la révolution numérique de la santé qui transforme l'expérience des soins de santé pour les consommateurs, les patients, les professionnels de la santé, les employeurs, les régimes d'assurance maladie et les systèmes de santé. Grâce à des portails en ligne publics et privés, à des plateformes mobiles et à des publications axées sur la santé, WebMD offre du contenu et des services numériques de pointe qui permettent et améliorent la prise de décisions, soutiennent et motivent les mesures de santé, simplifient et simplifient le parcours des soins de santé, et améliorer les soins aux patients.

WebMD Health Network comprend WebMD Health, Medscape, WebMD Ignite (comprenant Krames, The Wellness Network et Mercury Healthcare), Jobson Healthcare Information, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, PulsePoint, The Wellness Network, SanovaWorks, MNG Health, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education et d'autres sites WebMD détenus. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® et RxList® sont des marques de commerce de WebMD Health Corp. ou de ses filiales.

SOURCE Medscape

Pour en savoir davantage ou pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Blanaid Barr, Directeur de comptes, Health Unlimited, +44 20 7751 5085, [email protected]