Les employeurs communiquent une prévision d'emploi canadienne de +8 % pour le deuxième trimestre 2021, un taux qui est égal à celui de l'an dernier et qui représente un progrès d'un point de pourcentage par rapport sondage du trimestre précédent.

Les employeurs interrogés par ManpowerGroup dans l'ensemble des dix secteurs d'activité canadiens et dans chacune des quatre régions comptent accroître leurs effectifs au prochain trimestre.

Les meilleures prévisions sectorielles sont transmises dans la fabrication de biens durables (+17 %), dans l'administration publique (+15 %), dans le domaine du transport et des services publics (+13 %), dans le secteur regroupant les finances l'assurance et l'immobilier (+12 %) et dans la fabrication de biens non durables (+11 %). Le secteur du commerce de gros et de détail continue d'indiquer pour sa part, avec un résultat de +2 %, le taux sectoriel canadien le plus faible.

Les employeurs au Québec communiquent les projets d'embauche les plus actifs à l'échelle régionale avec une prévision d'emploi de +12 % : une hausse de deux points de pourcentage par rapport au trimestre précédent, mais aussi un recul de quatre points par rapport au sondage de l'an dernier.

41 % des employeurs disent ne pas avoir de politique fixe à l'égard de la vaccination du personnel; 27 % chercheront à encourager la vaccination en soulignant les bienfaits, mais ne la rendront pas obligatoire.

50 % des employeurs interrogés indiquent qu'au cours des six à 12 prochains mois, la majeure partie de leurs effectifs travailleront principalement ou essentiellement sur place, alors que 33 % s'attendent à un mélange de télétravail et de travail sur place.

TORONTO, le 9 mars 2021 /CNW/ - Les employeurs canadiens comptent maintenir un rythme d'embauche modéré au cours des trois prochains mois d'après les derniers résultats de l'Enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d'emploi, la plus vaste enquête prospective au monde en matière d'emploi. Les employeurs dans la fabrication de biens durables annoncent les meilleures prévisions sectorielles et les employeurs au Québec les meilleures prévisions régionales.

Une fois les données corrigées des variations saisonnières, la prévision nette d'emploi s'établit à +8 %, ce qui représente une hausse d'un point de pourcentage par rapport au taux du trimestre précédent (T1/2021) et un taux égal à celui de l'an dernier (T2/2020). Les employeurs dans l'ensemble des dix secteurs d'activité et dans chacune des quatre régions annoncent des gains d'emplois au prochain trimestre.

L'enquête menée auprès de plus de 1 300 employeurs partout au pays révèle que 15 % des employeurs canadiens songent à accroître leurs effectifs au cours du deuxième trimestre 2021, alors que 4 % s'attendent à les réduire. Enfin, parmi les employeurs interrogés, 77 % n'envisagent aucun changement et le dernier 4 % n'ont toujours pas fixé leurs intentions en matière de dotation pour le trimestre à venir.

En réponse à la pandémie de COVID-19, 22 % des employeurs ont réduit leurs effectifs à temps plein, 10 % les ont accrus et 67 % les ont maintenus au même niveau. Aussi, 19 % des employeurs ont réduit leurs effectifs à temps partiel, 8 % ont accru ceux-ci et 61 % les ont maintenus au même niveau. Les organisations qui font appel à des contractuels/consultants, ou des travailleurs temporaires, occasionnels ou à la pige ont dans la majorité des cas (59 à 68 %) maintenu ces effectifs au même niveau.

À l'égard de la vaccination contre la COVID-19 lorsque celle-ci sera offerte à l'ensemble de la population canadienne, 41 % des employeurs disent ne pas avoir établi de politique fixe en ce qui a trait à la vaccination du personnel et laisseront chacun libre d'en décider. Un autre 27 % chercheront à encourager la vaccination en soulignant les bienfaits, mais sans la rendre obligatoire. Enfin, 8 % des employeurs interrogés comptent rendre la vaccination obligatoire à l'ensemble de leur personnel.

Sur le plan des options de travail, 50 % des employeurs interrogés indiquent qu'au cours des six à 12 prochains mois, la majeure partie de leurs effectifs travailleront principalement ou essentiellement sur place, 33 % s'attendent à un mélange de télétravail et de travail sur place et 6 % déclarent que la majorité de leurs effectifs œuvrera principalement ou essentiellement en télétravail.

« Compte tenu du fait que la pandémie de COVID-19 se poursuit, le maintien d'une prévision nationale modérée pour le deuxième trimestre 2021 pourrait être interprété comme une trajectoire positive », a déclaré Mme Darlene Minatel, directrice nationale de ManpowerGroup Canada. « Les personnes en recherche d'emploi profiteront en effet de perspectives d'embauche dans l'ensemble des dix secteurs d'activité. Des projets de recrutement sont également annoncés dans chacune des quatre grandes régions pour les prochains mois, bien qu'elles semblent plus restreintes dans les provinces de l'Atlantique, où la prévision nette d'emploi s'établit à +3 %. Enfin, la vaccination à grande échelle contre la COVID-19 étant à l'horizon, les employeurs semblent se montrer d'un optimisme prudent et ouverts à une certaine souplesse à l'égard du chapitre post-pandémie de leurs activités. »

Projets d'embauche canadiens par secteurs, régions et marchés

Des gains d'effectifs sont prévus pour le deuxième trimestre de 2021 dans l'ensemble des dix secteurs d'activité canadiens. Les meilleures prévisions sectorielles sont transmises dans la fabrication de biens durables (+17 %), dans l'administration publique (+15 %), dans le domaine du transport et des services publics (+13 %), dans le secteur regroupant les finances l'assurance et l'immobilier (+12 %) et dans la fabrication de biens non durables (+11 %). En comparaison du trimestre précédent, les projets d'embauche ralentissent dans trois secteurs, s'intensifient dans cinq autres et se maintiennent au même niveau dans les deux derniers. Enfin, par rapport à l'an dernier, quatre secteurs communiquent des perspectives moins favorables.

Ce sont les employeurs au Québec qui communiquent les projets d'embauche les plus actifs à l'échelle régionale (+12 %). Ce résultat représente une hausse de deux points de pourcentage par rapport au sondage du trimestre précédent, mais aussi un recul de quatre points par rapport à celui de l'an dernier. Les perspectives d'embauche se maintiennent stables en Ontario (+10 %) et ont légèrement progressé dans l'Ouest canadien (+7 %). Les personnes en recherche d'emploi dans les provinces de l'Atlantique devraient par contre s'attendre à un climat plus restreint (+3 %).

(+10 %) et ont légèrement progressé dans l'Ouest canadien (+7 %). Les personnes en recherche d'emploi dans les provinces de l'Atlantique devraient par contre s'attendre à un climat plus restreint (+3 %). Parmi les 47 marchés desservis par Manpower au Canada , les gains d'emplois les plus importants sont attendus à Ottawa, Ont. (+27 %), à Surrey , C.-B. (+26 %), à London, Ont. (+25 %), dans les Cantons de l'Est, Qc (+24 %), et à Kitchener / Cambridge, Ont. (+21 %).

* La prévision nette d'emploi est calculée en prenant le pourcentage d'employeurs anticipant une hausse de leurs effectifs pour le trimestre à venir, et en lui soustrayant le pourcentage d'employeurs anticipant une baisse.

