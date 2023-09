Enquête de la FPPE-CSQ, du SPPÉS-CSQ et du SPPLPB-CSQ au Saguenay, au Lac-Saint-Jean et à la Baie-James - La pénurie de personnel professionnel affecte les services aux élèves

SAGUENAY, QC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - La pénurie de professionnel·les de l'éducation dans les écoles et les centres du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et de la Baie-James se répercute sur les services aux élèves, alors qu'il est devenu difficile de faire de la prévention et que le personnel ne peut intervenir qu'auprès des cas les plus urgents.

Tels sont les faits saillants de l'enquête menée par la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), le Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Éducation du Saguenay (SPPÉS-CSQ) et le Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Éducation du Lac-Saint-Jean, Pays-des-Bleuets et Baie-James (SPPLPB-CSQ) auprès de leurs membres de ces régions.

Le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry, le président du SPÉS-CSQ, Rémi Fortin et le président du SPPLPB-CSQ, Marc Nolet, ont dévoilé ce matin, en conférence de presse, un portrait préoccupant de l'état des conditions de travail et de pratique des professionnelles et professionnels de l'éducation.

Des services insuffisants pour répondre aux besoins des élèves

« Le sondage révèle qu'une proportion inquiétante de 73 % des professionnel·les de l'éducation de la région affirment que les élèves ne reçoivent pas les services professionnels auxquels la Loi sur l'instruction publique leur donne droit. C'est alarmant », s'inquiète Marc Nolet, président du SPPLPB-CSQ.

Parmi ceux-ci, 81 % estiment que c'est parce que les professionnel·les ne sont pas en nombre suffisant pour répondre aux besoins des élèves, alors que 61 % pensent qu'ils ne peuvent pas agir suffisamment en prévention.

Une pénurie qui va s'aggraver

« Plusieurs postes professionnels sont vacants dans la région en ce moment, notamment en psychologie, psychoéducation, orientation, orthophonie, etc. La difficulté des centres de services scolaires à attirer et à retenir des professionnel·les s'explique principalement par les conditions de travail qui sont peu attrayantes en éducation. La pénurie risque de s'empirer si le Conseil du trésor ne se décide pas à agir dans la négociation en cours », dénonce Rémi Fortin, président du SPPÉS.

L'enquête démontre en effet que près de 38 %1 des personnes qui ont répondu au sondage songent à quitter leur emploi pour une autre raison que la retraite. Parmi elles, 64 % aimeraient obtenir une charge de travail moins lourde et 57 % voudraient obtenir plus de flexibilité ou de congés, alors que 43 % sont à la recherche d'un meilleur salaire.

Près de la moitié (44 %) du personnel professionnel de la région déclare être en surcharge de travail, principalement en raison d'un trop grand nombre de mandats à accomplir (88 %), et d'une hausse du nombre d'élèves et d'enseignants à soutenir (62 %).

Une situation semblable partout au Québec

Pour sa part, le président de la FPPE-CSQ soutient que la situation difficile vécue au Saguenay et au Lac-St-Jean est semblable à celle vécue par le personnel professionnel partout à travers le Québec.

« Notre sondage, qui a reçu plus de 4000 réponses, indique que 41 % des professionnel·les2 songent à quitter leur emploi. Les raisons invoquées sont, par ordre d'importance, les salaires trop bas (50 %), la lourdeur de la tâche (47 %) et le manque de reconnaissance (45 %). Je qualifierais la situation d'alarmante », commente Jacques Landry.

Parmi les autres faits saillants ressortant du sondage mené auprès de l'ensemble des membres de la FPPE-CSQ au Québec, notons les suivants :

80 % des sondés jugent que les élèves ne reçoivent pas les services professionnels prévus à la LIP en raison du manque de personnel.

60 % d'entre eux estiment que les services professionnels des ressources matérielles et administratives sont insuffisants pour assurer un environnement favorable à la réussite scolaire.

La majorité (61 %) des répondants s'est déclarée en surcharge de travail.

________________________________________ 1 Après répartition des indécis 2 Après répartition des indécis

Les professionnel·les ont des solutions à suggérer

Les professionnel·les de l'éducation ne baissent pas les bras et fondent beaucoup d'espoir dans la négociation en cours pour le renouvellement de leur convention collective.

Près de 70 % d'entre eux pensent qu'instaurer des seuils obligatoires de services professionnels diversifiés et complets dans chaque école et centre permettrait au personnel de travailler davantage en prévention et d'arriver à répondre aux besoins des élèves.

Une proportion semblable estime que le fait de rehausser les salaires, d'améliorer les conditions de travail et la flexibilité des horaires et de consentir à davantage de congés pour faciliter la conciliation travail-famille-vie personnelle permettrait d'attirer et de retenir davantage de personnel auprès des élèves.

« Actuellement, les discussions aux tables de négociation stagnent. Le gouvernement ne propose rien de concret pour améliorer la situation actuelle qui ne cesse de se détériorer. Nous espérons qu'il profitera de la rentrée scolaire pour nous envoyer le message que les besoins des élèves du Québec font partie de ses priorités », conclut le président de la FPPE-CSQ.

Profil du SPPÉS-CSQ

Le Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Éducation du Saguenay (SPPÉS-CSQ), représente les professionnel·les de l'éducation des centres de services scolaires des Rives-du-Saguenay et De la Jonquière.

Profil du SPPLPB-CSQ

Le Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Éducation du Lac-Saint-Jean, Pays-des-Bleuets et Baie-James (SPPLPB-CSQ), représente les professionnel·les de l'éducation des centres de services scolaires du Pays-des-Bleuets, du Lac-Saint-Jean et de la Baie-James.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur·es, analystes, agent·es de développement, etc.) pédagogique (conseiller·ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur·rices, orthophonistes, conseiller·ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

