Énoncé économique : la Chambre s'inquiète de l'état des finances publiques et réclame un plan de retour à l'équilibre budgétaire

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de l'énoncé économique déposé hier par l'honorable Karina Gould, leader du gouvernement à la Chambre des communes.

« L'énoncé économique déposé hier par la leader du gouvernement confirme la grande vulnérabilité des finances publiques fédérales dans un contexte d'incertitude sur la direction de l'économie canadienne et de tensions croissantes avec la future administration américaine. Le dépassement de 22 milliards de dollars du déficit déjà très élevé pour l'exercice financier en cours est inquiétant. Cette annonce met en lumière l'urgence de changer la perspective du gouvernement fédéral actuel : il faut absolument reprendre le contrôle des finances publiques pour rassurer les milieux économiques sur la capacité de l'État à réagir avec vigueur advenant l'imposition de tarifs par l'administration Trump. Le manque de marge de manœuvre est très préoccupant », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre accueille évidemment favorablement les incitatifs fiscaux annoncés en recherche et développement afin de stimuler la productivité et l'innovation des entreprises. Nous avons un grave problème de productivité au Canada et il est primordial de nous y atteler, en investissant notamment dans des programmes liés à l'intelligence artificielle. Ces investissements nous aideront à maintenir notre position de chef de file mondial dans ce secteur. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a pris la bonne décision en investissant 1,3 milliard de dollars pour protéger la frontière entre le Canada et les États-Unis. Nous devons poser les gestes qui permettront de réduire les tensions avec notre premier partenaire commercial », a ajouté Michel Leblanc.

« Je tiens à saluer le mandat de l'honorable Chrystia Freeland en tant que ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires intergouvernementales puis ministre des Finances. Elle a notamment piloté avec succès la négociation du renouvellement de l'Accord Canada−États-Unis−Mexique et fut d'une aide précieuse auprès des entreprises lors de la pandémie. Je lui souhaite une bonne continuation pour la suite », a conclu Michel Leblanc.

