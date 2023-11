Énoncé économique fédéral : un avant-goût du budget 2024, souhaite l'APCHQ

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - À la suite de la présentation de l'Énoncé économique 2023 de la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ ) salue les efforts déployés pour résoudre la crise de l'habitation.

« Les mesures annoncées pour accélérer la construction et favoriser une meilleure abordabilité sont bienvenues et doivent être une prémisse pour le budget 2024. Il faut poursuivre le travail pour que chaque personne, sans exception, ait un toit en fonction de ses capacités et de ses besoins. Pour nous, c'est fondamental », souligne Paul Cardinal, directeur du Service économique à l'APCHQ.

Pour l'Association, les mesures suivantes sont particulièrement intéressantes :

L'allocation de 15 milliards de dollars à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pour offrir un financement avantageux aux entreprises de construction de logements locatifs.



L'éligibilité à une exemption de la TPS sur les nouveaux logements locatifs pour les coopératives d'habitation conçues spécifiquement pour une location à long terme.



L'instauration de la charte hypothécaire canadienne permettant notamment de prolonger temporairement la période d'amortissement pour les détenteurs d'hypothèque à risque et de ne plus exiger des titulaires d'hypothèque assurés leur admissibilité lors d'un renouvellement (« stress test »).

Enfin, nous soutenons la création du projet de loi visant à mettre sur pied un ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Communautés pour améliorer la situation en matière de logement et que ces enjeux transversaux aient toute l'importance qu'ils méritent au gouvernement fédéral.

En route vers le budget 2024

Au cours des dernières semaines, l'APCHQ a multiplié ses représentations en rencontrant les différentes formations politiques fédérales ainsi que les membres de la Chambre des communes. L'Association a présenté plusieurs recommandations en prévision du budget fédéral 2024, notamment :

Prolonger la période maximale d'amortissement des prêts hypothécaires assurés à 30 ans et jusqu'à 35 ans pour l'achat d'une habitation neuve certifiée écoénergétique.



Faire du RAP ou du CÉLIAPP des régimes intergénérationnels afin de permettre aux parents de contribuer à la mise de fonds de leur(s) enfant(s) et augmenter les retraits maximaux permis.

L'APCHQ rappelle que tous les paliers de gouvernement et l'ensemble des parties prenantes doivent travailler de façon concertée pour amenuiser la crise de l'habitation de façon efficace et durable.

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ regroupe plus de 20 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cell.: 514 237-7096, [email protected]