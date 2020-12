Énoncé économique fédéral : toujours rien pour les aînés, se désole le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ déplore vivement que le gouvernement fédéral se défile une fois de plus en n'annonçant rien, mais absolument rien pour les aînés dans la mise à jour économique dévoilée par la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

La plus grande organisation d'aînés au pays s'attendait à ce que le gouvernement Trudeau annonce minimalement une bonification de 10 % de la prestation de la Sécurité de la vieillesse (SV), à tout le moins pour les personnes de 75 ans et plus, une promesse des libéraux lors de la dernière campagne électorale.

« C'est absolument inacceptable que le gouvernement laisse tomber encore une fois les personnes âgées, dont plusieurs sont dans une situation financière pitoyable, qui a en outre été aggravée par la pandémie », déplore la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le strict minimum

Lors du discours du Trône de septembre dernier, le gouvernement avait pourtant réitéré cet engagement visant à bonifier la pension de la SV. Le Réseau FADOQ avait de son côté maintenu sa revendication voulant que cette prestation ne vise pas juste les personnes de 75 ans et plus, mais aussi celles âgées entre 65 et 74 ans.

« Les personnes qui n'ont comme revenus que la SV et le Supplément de revenu garanti (SRG) reçoivent à peine plus de 18 000 $ par année, soit grosso modo l'équivalent du seuil fixé par la mesure du panier de consommation. Les aînés dans cette situation doivent donc se contenter du strict minimum, ce que Statistique Canada qualifie d'un panier de consommation de subsistance minimale. C'est tout juste assez pour combler les besoins de base. Et ça ne comprend ni soins dentaires ni soins pour les yeux ni médicaments », précise Mme Tassé-Goodman.

Une insulte après l'autre

Comme de très nombreux aînés parmi les moins nantis de la société, le Réseau FADOQ n'a toujours pas digéré l'indexation insultante de moins de 1 % de la SV et de celle du SRG annoncée le 1er octobre, ironiquement en pleine Journée internationale des personnes âgées.

Avec plus de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

SOURCE FADOQ

Renseignements: Bernard Blanchard, Directeur des communications, Réseau FADOQ, 514 557-0001, [email protected] ; Philippe Poirier-Monette, Conseiller en droits collectifs, Réseau FADOQ, 514 252-3017, poste 3440, [email protected]

Liens connexes

http://www.fadoq.ca/