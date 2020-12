Énoncé économique du gouvernement du Canada : la Chambre réclame de nouveau une aide ciblée pour les secteurs de l'aéronautique et du transport aérien

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la mise à jour économique du gouvernement du Canada présentée aujourd'hui par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. La Chambre note l'engagement du gouvernement de soutenir plusieurs secteurs durement touchés par la pandémie, mais déplore que l'Énoncé ne précise aucune aide additionnelle pour le secteur de l'aéronautique et qu'il reste vague sur une aide éventuelle aux transporteurs aériens.

« Après neuf mois de pandémie, il était plus que temps de reconnaître que plusieurs secteurs clés de notre économie ont un urgent besoin d'aide. L'Énoncé économique d'aujourd'hui annonce les bases d'une aide pour plusieurs secteurs, notamment le tourisme, les arts et le divertissement, l'hébergement et la restauration. Nous comprenons aussi que l'aide aux agences régionales de développement économique pourra servir à soutenir les centres-villes des métropoles canadiennes durement touchées par la crise. C'est une bonne nouvelle », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce métropolitain.

« Nous sommes cependant déçus que le gouvernement n'ait toujours pas arrêté sa décision concernant l'aide névralgique pour le secteur de l'aérospatiale et qu'il demeure encore vague sur l'appui aux transporteurs aériens. Le temps presse si l'on veut que ces piliers de notre économie puissent participer à la relance », a ajouté Michel Leblanc.

« La Chambre avait réclamé l'adoption d'une stratégie d'investissement dans les infrastructures stratégiques du pays. Nous saluons la décision de consacrer 500 millions de dollars pour accélérer la réalisation de projets d'infrastructure dans les aéroports et de rendre admissible la construction de la station du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau. Le report de paiement du loyer d'ADM était également absolument nécessaire. Les investissements dans les infrastructures vertes, en particulier le déploiement de nouvelles bornes électriques, constituent également une bonne nouvelle et contribueront à accélérer la transition énergétique », a poursuivi M. Leblanc.

« La Chambre salue l'annonce de 100 milliards de dollars pour la relance économique. Bien que le gouvernement juge qu'il est encore trop tôt pour préciser les actions qu'il entend déployer, il lance un signal qu'il sera prêt à investir. La Chambre et le milieu des affaires de la métropole sont déjà mobilisés à travers le mouvement Relançons MTL pour proposer des actions concrètes. Nous sommes en contact direct avec les décideurs publics et leur avons déjà transmis les analyses des enjeux et des solutions proposées par le milieu. Nous ferons tous les suivis nécessaires pour veiller à ce que le plan de relance fédéral tienne compte des besoins du milieu des affaires de la métropole », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

