Enjeux régionaux - Tournée du ministre Lamontagne dans la région du Bas-Saint-Laurent

En deux jours, il a multiplié les rencontres avec des agriculteurs et agricultrices sur le territoire, avec divers entrepreneurs locaux ainsi qu'avec plusieurs groupes engagés dans le rayonnement et dans le développement de la région. Le ministre a notamment abordé les effets de la pandémie de COVID-19, le rôle qu'occupent les producteurs bas-laurentiens dans le contexte actuel et la prise de conscience du rôle de chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Québec. Il est à noter que tout s'est déroulé dans le respect des recommandations sanitaires émises par la santé publique.

Les enjeux régionaux importants ont été abordés. La revalorisation des terres en friche, le défi de relève pour plusieurs entreprises de la région et les conséquences, pour une quatrième année consécutive, de la sécheresse dans la région sont quelques-uns des sujets qui ont occupé les discussions. Par ailleurs, en compagnie de la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, le ministre Lamontagne a rencontré des producteurs agricoles qui ont contribué à lutter contre le feu de tourbière de Rivière-Ouelle plus tôt cet été. Ils ont souligné la grande solidarité dont ils ont fait preuve.

Le ministre a également profité de son passage pour annoncer, au nom du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Dr Lionel Carmant, une aide financière récurrente de 400 000 $ octroyée à l'organisme Au cœur des familles agricoles, qui vient en aide aux agriculteurs aux prises avec des problèmes de santé mentale. Cet investissement est primordial afin de pérenniser l'aide offerte tout reconnaissant le caractère unique de l'organisme ainsi que les besoins dans le secteur agricole.

Les visites effectuées ont permis au ministre de souligner plusieurs réussites bas-laurentiennes. On peut notamment mentionner :

la contribution du Centre de recherche sur les biotechnologies marines au développement d'outils technologiques et d'identification de composés antiviraux dans le contexte de la lutte à la COVID-19 ainsi que son projet de mise en place d'un centre de référence sur l'identité, la traçabilité et la qualité des produits marins ;

l'obtention du tout premier permis de production artisanale de boissons alcoolisées à base de sève d'érable par l'Érablière L'Éveil du printemps (Domaine ACER) ;

la création d'un jardin de solidarité par La Manne Rouge, je récolte ;

le positionnement du Bas-Saint-Laurent en tant que chef de file dans la production ovine ;

la généreuse contribution des banques alimentaires aux citoyens de la région.

Citations

« Je suis heureux d'avoir effectué cette tournée malgré le contexte sanitaire des derniers mois. Je trouve une grande partie de mon énergie dans la découverte des passions et de la créativité nos agriculteurs et agricultrices partout sur le territoire. Mon objectif est d'être branché à leurs préoccupations et d'être le plus aidant lorsque vient le temps de les accompagner. Je suis heureux de constater que le Bas-Saint-Laurent regorge d'entrepreneurs novateurs et proactifs. Plus que jamais, les derniers mois ont mis en lumière que l'achat local constitue une force pour nos régions et pour notre économie. Je suis également très fier de l'aide récurrente de 400 000 $ accordée à Au cœur des familles agricoles. La présence des travailleurs de rang sur notre territoire est une ressource indispensable pour soutenir nos familles agricoles. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Chaque région porte ses propres couleurs et évolue selon des réalités et des enjeux bien spécifiques. Le Bas-Saint-Laurent, plus particulièrement, puise sa force économique notamment dans l'agriculture ainsi que dans la pêche et l'aquaculture commerciales. Le gouvernement du Québec est bien au fait des besoins des entrepreneurs régionaux actifs dans ces domaines, durement affectés par la pandémie de COVID-19. Nous souhaitons travailler avec eux en leur apportant tout le soutien nécessaire à la reprise de leurs activités. Je suis grandement touchée de constater toute la résilience qui habite les gens du Bas-Saint-Laurent et je veux réitérer, de concert avec mon collègue André Lamontagne, notre appui indéfectible à la relance économique de la région. »

Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le ministre a notamment rencontré :

Le président de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, M. Gilbert Marquis ;



Plusieurs des agriculteurs qui ont aidé les pompiers à éteindre le feu de tourbière à Rivière-Ouelle ;



La directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, M me Nicole Lavoie ;

La cheffe et propriétaire de Chez St-Pierre et instigatrice du collectif Manger notre Saint-Laurent , M me Colombe St-Pierre ;

Les employés de Moisson Rimouski-Neigette ;



Les employés de Moisson Kamouraska.

Il a aussi visité les établissements suivants :

Le Centre de recherche sur les biotechnologies marines ;



La Ferme du Vert Mouton ;

La Ferme Lavoie Banville\Bergerie du Faubourg ;



L'Érablière L'Éveil du printemps (Domaine ACER) ;



La Manne Rouge , je récolte ;

Le Jardin À tout vent ;

La Bergerie des Intondables ;



La Ferme 40 Arpents.

