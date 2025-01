MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Enim Technologies Inc. (« enim »), entreprise innovante spécialisée en revalorisation de métaux précieux et de minéraux critiques et stratégiques issus d'appareils électroniques désuets, et la Monnaie royale canadienne (la « Monnaie »), l'un des plus importants affineurs de métaux précieux au monde reconnu pour son engagement envers l'innovation et la durabilité, annoncent qu'elles explorent des possibilités de collaboration mutuellement avantageuses. Elles évaluent notamment la faisabilité d'intégrer les métaux revalorisés par enim - tels que l'or, l'argent et le cuivre - dans le processus de production de futures pièces de la Monnaie, ainsi qu'un partage d'expertise dans des domaines stratégiques connexes.

« Cet examen des possibilités de collaboration avec la Monnaie représente un tournant dans notre mission de transformer les déchets électroniques en produits écoresponsables. Pour enim, le fait d'entretenir des discussions avec une institution aussi respectée et crédible que la Monnaie constitue une validation que la revalorisation circulaire peut offrir des métaux parmi les plus durables et les plus prisés du marché », affirme Simon Racicot-Daignault, président-directeur général d'enim. « Pour nous, il s'agit d'un pas dans la bonne direction pour la réalisation de notre objectif d'établir une nouvelle référence pour des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus respectueuses de l'environnement. »

« Depuis plus d'un siècle, la Monnaie exploite l'une des affineries les plus importantes au monde, offrant des produits novateurs de la plus haute qualité et pureté qui soit. En tant qu'établissement affinant de grands volumes d'or, la Monnaie est déterminée à mener ses activités de manière durable, en cherchant constamment de nouvelles façons novatrices de mieux s'acquitter de sa responsabilité à l'égard de l'environnement. L'approvisionnement en métaux au moyen de l'exploitation minière urbaine appuie sa capacité à faire exactement cela, et constitue une occasion prometteuse pour la Monnaie de participer à l'économie circulaire », déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Alors qu'enim accomplit des avancées majeures pour déployer sa technologie novatrice visant à valoriser pleinement les déchets électroniques, nous nous réjouissons de pouvoir examiner les possibilités liées à une nouvelle source de métaux récupérés de manière responsable au pays. »

Deux entreprises canadiennes qui s'intéressent grandement à un avenir durable

La Monnaie et enim sont deux organisations canadiennes partageant de solides valeurs en lien avec la qualité, la durabilité et l'innovation. enim, qui prévoit opérer sa première usine commerciale en 2027, se distingue par sa technologie hydrométallurgique brevetée écoresponsable. Cette approche permet une revalorisation optimale de circuits électroniques désuets en traitant de façon responsable ses composantes métalliques, plastiques et céramiques au moyen d'une solution écoresponsable. Le modèle circulaire d'enim, dont l'objectif est d'être une entreprise zéro déchet, lui permet de minimiser son empreinte écologique et d'assurer une pleine traçabilité de ses coproduits recyclés de manière éthique, ce qui pourrait éventuellement permettre à la Monnaie d'offrir à sa clientèle des produits novateurs faits de métaux revalorisés.

En extrayant des métaux précieux de circuits imprimés désuets sans avoir recours à des substances nocives comme le cyanure, enim offrira également une solution à l'enjeu social et environnemental que constitue la gestion des déchets électroniques. Ce modèle circulaire répond non seulement aux besoins des chaînes d'approvisionnement modernes, mais également à l'émergence d'un marché de grande valeur pour les investisseurs recherchant des produits distinctifs, traçables et ayant une faible empreinte environnementale.

Une expertise renforcée par une collaboration stratégique

L'examen des possibilités de collaboration avec la Monnaie pourrait permettre à enim de bénéficier de l'expertise de cette société d'État, reconnue pour ses normes élevées de qualité et de durabilité, ainsi que pour ses pratiques d'approvisionnement responsables. Cette synergie potentielle pourrait ouvrir la voie à des initiatives permettant à enim et à la Monnaie de répondre à la demande future de métaux précieux et de matériaux éthiques et recyclés, tout en véhiculant clairement le potentiel de l'exploitation minière urbaine et de solutions circulaires novatrices en vue de construire un avenir plus durable.

La mine urbaine : une ressource stratégique pour un avenir durable

Selon un rapport d'un organisme de l'ONU, 62 milliards de kilogrammes de déchets électroniques ont été générés dans le monde en 2022, mais seulement 22 % de ceux-ci ont été recueillis et revalorisés de manière documentée. Chaque année, les métaux précieux perdus par incinération ou enfouissement représentent une valeur d'environ 62 milliards de dollars américains, causant de plus des enjeux environnementaux et sociaux importants. Cette exploitation minière urbaine représente une occasion importante de revaloriser ces métaux précieux et d'autres minéraux critiques et stratégiques contenus dans les déchets électroniques, une activité durable au fort potentiel de croissance qui contribue aussi à réduire l'impact environnemental lié à l'extraction minière primaire.

De plus, le paysage législatif mondial, notamment en ce qui concerne le contenu recyclé, la gestion des déchets, l'empreinte carbone et les engagements à l'égard de la biodiversité, penche vers des solutions novatrices comme celles proposées par enim.

À propos d'enim

enim est une entreprise spécialisée dans la revalorisation des métaux précieux, des minéraux critiques et stratégiques et autres matériaux issus du traitement des circuits imprimés désuets au moyen de l'exploitation minière urbaine. Grâce à une technologie hydrométallurgique écoresponsable brevetée, enim extrait les métaux précieux sans utilisation de substances nocives comme le cyanure, réduisant considérablement l'empreinte écologique de ses opérations soutenant une économie circulaire avec un objectif zéro déchet. L'organisation offre une alternative écologique à l'extraction minière traditionnelle et aux méthodes de récupération pyrométallurgiques, créant ainsi une économie circulaire et durable. La stratégie d'enim est axée sur l'extraction minière urbaine par le recyclage, en utilisant des matières obtenues localement. Les investisseurs actuels de l'entreprise sont Seneca et Dundee technologies durables.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la solution d'enim, visitez le www.enim.ca. Suivez enim sur LinkedIn.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de cultiver des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

Contribuez à l'économie circulaire : réparez, réemployez et recyclez vos appareils électroniques désuets et faites partie de la solution pour un avenir plus durable!

