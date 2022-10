DUBLIN, le 20 oct. 2022 /CNW/ - EnigmaSoft Limited est heureux de proposer SpyHunter Pro, un tout nouveau produit anti logiciels malveillants amélioré et doté de nombreuses fonctionnalités, qui s'appuie sur l'expertise bien établie d'EnigmaSoft en matière de cybersécurité et de développement de produits anti logiciels malveillants de haute qualité. SpyHunter Pro est une application antivirus puissante de Windows qui combine les dispositifs de protection hautement efficaces de SpyHunter pour aider à bloquer les logiciels malveillants avant qu'ils ne causent des dommages, ainsi que les algorithmes de détection et d'élimination des logiciels malveillants, de même que de nouvelles fonctions haut de gamme, y compris une fonctionnalité conçue expressément pour améliorer la protection de la vie privée et optimiser les ordinateurs.

SpyHunter est conçu pour intégrer en toute transparence une protection puissante contre les menaces de logiciels malveillants hautement sophistiqués. Pour en savoir plus sur SpyHunter Pro et obtenir votre essai GRATUIT, consultez la page https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/

SpyHunter Pro comprend également, sans frais supplémentaires, Service d'assistance de SpyHunter , un service de soutien technique personnalisé individuel qui aide les utilisateurs à résoudre des problèmes de maliciels difficiles que d'autres produits antivirus ne règlent pas nécessairement.

SpyHunter Pro contribue à améliorer la protection de la vie privée et à protéger les données personnelles

SpyHunter Pro va au-delà de l'analyse traditionnelle des logiciels malveillants et inclut de nouvelles analyses du système conçues pour localiser les données potentiellement compromettantes et/ou inutiles afin de permettre aux utilisateurs de supprimer les objets détectés pour améliorer la protection de leur vie privée et libérer de l'espace disque. SpyHunter Pro propose également des analyses conçues pour détecter les contenus volumineux et/ou dupliqués potentiellement inutiles que les utilisateurs peuvent supprimer pour optimiser l'espace disque.

Comparez les versions de SpyHunter et choisissez la protection qui vous convient le mieux

Les abonnés peuvent choisir entre SpyHunter Basic et SpyHunter Pro en fonction de leurs besoins en matière de cybersécurité.

Fonctionnalités : SpyHunter Basic SpyHunter Pro Détection et suppression de logiciels malveillants et de programme potentiellement indésirable ✔ ✔ Détection des vulnérabilités ✔ ✔ Dispositifs de protection avancés pour bloquer les logiciels malveillants ✔ ✔ Correctifs personnalisés aux logiciels malveillants ✔ ✔ Soutien individuel à la clientèle ✔ ✔ Optimisation de l'analyse et de la fonctionnalité ✘ ✔ Protection accrue de la vie privée ✘ ✔ Déchiqueteuse de fichiers ✘ ✔ Effacement sécurisé du disque ✘ ✔ Analyse des fichiers en double ✘ ✔ Analyse des fichiers volumineux ✘ ✔

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une entreprise irlandaise privée qui a des bureaux et son siège social mondial à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est surtout connue pour le développement et la distribution de SpyHunter. SpyHunter détecte et supprime les logiciels malveillants, améliore la protection de la vie privée sur Internet et élimine les menaces à la sécurité. L'application offre notamment une protection contre les logiciels malveillants , les rançongiciels et d'autres menaces de sécurité malveillantes qui touchent des millions d'utilisateurs d'ordinateurs. SpyHunter 5 a obtenu les meilleures notes lors d'essais comparatifs menés par des laboratoires d'essais indépendants comme AV-TEST . SpyHunter 5 a également été certifié par AppEsteem et TRUSTe .

