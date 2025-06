SHENZHEN, Chine, le 15 juin 2025 /CNW/ -- EngineAI Robotics de Shenzhen, un innovateur dans le domaine des robots humanoïdes, a officiellement lancé une gamme complète de ressources à source ouverte, offrant aux développeurs une orientation structurée dans des domaines clés de la robotique, de la conception d'une architecture modulaire aux systèmes de contrôle multimodaux. Cette initiative marque une étape importante dans la promotion du développement collaboratif et la réduction des obstacles techniques dans l'industrie de la robotique.

Zhao Tongyang, fondateur et chef de la direction d'EngineAI, a déclaré : « pour EngineAI, l'open-sourcing est plus qu'une offre technique, c'est un effort de construction d'un écosystème. En partageant des outils et des cadres avancés, cette version vise à renforcer les capacités des entreprises en démarrage, des établissements de recherche et des développeurs indépendants. Notre vision à long terme est de créer le premier robot humanoïde polyvalent au monde et de continuer à promouvoir l'innovation révolutionnaire dans le domaine de l'intelligence incarnée. »

Au cœur de la version à source ouverte se trouve une offre à double cadre : un référentiel de codes de formation et un référentiel de codes de déploiement. Ensemble, ils forment une solution de bout en bout qui permet le développement robotique, depuis la formation des algorithmes jusqu'à l'application dans le monde réel.

Le cadre de formation, EngineAI RL Workspace, est une plateforme modulaire d'apprentissage par renforcement conçue spécifiquement pour la robotique à pattes. Elle intègre l'ensemble du pipeline de développement, de la configuration de l'environnement à l'entraînement des algorithmes et à l'évaluation des performances. L'architecture du système repose sur quatre groupes principaux : les modules d'environnement, les moteurs d'algorithmes, les boîtes à outils partagées et les couches d'intégration. Chaque composant est encapsulé de façon indépendante, ce qui permet aux développeurs de modifier les modules sans affecter l'ensemble du système. Cette conception réduit considérablement les frais généraux de communication et facilite la collaboration entre plusieurs personnes.

EngineAI RL Workspace met l'accent sur l'efficacité du développement grâce à des structures logiques réutilisables. Son exécuteur à algorithme unique prend en charge l'entraînement et l'inférence à l'aide d'un flux d'exécution unifié, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur l'innovation algorithmique plutôt que sur la répétition de l'infrastructure. De plus, le découplage des algorithmes et des environnements permet une itération transparente sans modifier les définitions des interfaces.

Pour soutenir l'expérimentation à cycle complet, l'espace de travail est équipé d'outils avancés qui prennent en charge les différentes étapes du cycle de vie du projet. Il s'agit notamment de systèmes d'enregistrement dynamique qui capturent des vidéos pendant les processus d'entraînement et d'inférence, ainsi que d'une gestion intelligente des versions qui garantit la cohérence entre les expériences, éliminant ainsi la nécessité d'effectuer des recherches manuelles dans les fichiers et évitant les divergences causées par des décalages de versions.

En complément des outils d'entraînement, EngineAI ROS est un cadre de déploiement basé sur ROS2, conçu pour relier les modèles algorithmiques à des cas d'utilisation pratiques. De plus, pour assurer l'accessibilité, EngineAI a également publié des guides d'utilisation détaillés pour les cadres de formation et de déploiement, aidant ainsi les développeurs à intégrer rapidement les outils dans leurs projets.

Cette initiative à source ouverte démontre clairement l'engagement d'EngineAI en faveur de l'innovation ouverte en réduisant les barrières à l'entrée et en encourageant la participation de tous, ce qui permet aux développeurs multinationaux de façonner ensemble l'avenir des machines intelligentes..

Pour obtenir les données complètes, veuillez contacter : [email protected].

À propos d'EngineAI

Fondée en octobre 2023 et ayant son siège social à Shenzhen, en Chine, EngineAI se consacre au développement de robots humanoïdes polyvalents de premier plan, tout en accélérant continuellement l'innovation dans la révolution de l'intelligence incarnée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter EngineAI aux adresses :

YouTube : https://www.youtube.com/@Engineairobot

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/engineai-robot

Instagram : https://www.instagram.com/engineairobot/

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61562251514664

X : https://x.com/engineairobot

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2710471/image_5032889_33961477.jpg

SOURCE ENGINEAI ROBOTICS TECHNOLOGY