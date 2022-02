Engagés pour le désir d'entreprendre au Québec - Québecor et Vidéotron Affaires : partenaires du 24e Défi OSEntreprendre!

QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - OSEntreprendre est fier d'annoncer l'implication de Québecor et de Vidéotron Affaires à titre de partenaires Platine du grand mouvement québécois qu'est le Défi OSEntreprendre! Québecor soutient cette 24e édition en offrant une vaste campagne promotionnelle sur l'ensemble de ses plateformes médiatiques, alors que Vidéotron Affaires appuie la catégorie « Innovations technologique et technique » et propulse le Prix du public ainsi que la diffusion en direct du Gala national annuel sur internet.

« C'est un grand plaisir pour Québecor et Vidéotron Affaires d'être à nouveau partenaires du Défi OSEntreprendre pour une 4e année consécutive. Audacieux et innovateurs, les nouveaux entrepreneurs sont des locomotives d'ingéniosité faisant avancer notre société et grandir le Québec inc. Ainsi, je salue l'importance des initiatives comme le Défi OSEntreprendre qui contribuent au rayonnement de cette relève entrepreneuriale! », affirme Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« OSEntreprendre est heureux de cette association avec Québecor et Vidéotron Affaires qui unissent leurs forces afin de contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère », mentionne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media. La date limite d'inscription de la 24e édition est le 15 mars 2022, 16 h.

À propos de l'engagement social de QUÉBECOR

Québecor contribue depuis plus de 70 ans à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor contribue ainsi activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

SOURCE Défi OSEntreprendre

Renseignements: Daphné Asselin, [email protected], 418 644-4255, poste 2173