Engagement pour une amélioration rapide et durable du service du REM

BROSSARD, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Devant une multiplication des enjeux de fiabilité et une détérioration inacceptable du service aux usagers du REM, le Groupe des partenaires pour la mobilité des Montréalais (GPMM), formé par Alstom et AtkinsRéalis, s'engage à mettre en œuvre dès maintenant des correctifs additionnels afin de garantir le service auquel les usagers sont en droit de s'attendre.

Comme opérateur du réseau du REM, GPMM reconnaît sa responsabilité dans les enjeux de fiabilité du service du REM qui ont affecté les usagers au cours des dernières semaines et qui sont dus à des systèmes, des équipements et opérations sous-performants en conditions hivernales.

Mesures correctives identifiées et déployées

Dès maintenant, GPMM s'engage à une série d'actions qui seront mises en place le plus rapidement possible pour répondre à chacun des enjeux identifiés :

Aiguillages : Les aiguillages motorisés, essentiels pour rediriger les trains, ne fonctionnent pas comme prévu.

Les réchauffeurs d'aiguillages, prévus pour les conditions hivernales, se sont révélés insuffisants pour faire fondre la neige et la glace. Des capacités additionnelles de chauffage ont déjà été ajoutées sur l'antenne Rive-Sud et seront déployées ainsi que toutes les modifications requises permettant le fonctionnement optimal sur l'ensemble du réseau dans les prochaines semaines.

Systèmes et équipements hivernaux : Les systèmes de freinage hivernaux des voitures du REM qui sont mis en œuvre pour assurer le maintien des conditions de sécurité lors des épisodes de neige génèrent actuellement un besoin de maintenance accru qui limite la disponibilité des voitures.

Des correctifs durables seront confirmés sur les systèmes de freinage de manière à limiter les besoins d'entretien des voitures d'ici la fin du mois d'avril.

Entretien du réseau : Les activités d'entretien du réseau en période de chutes de neige importantes ne permettaient pas d'assurer la fiabilité du service.

La fréquence, les méthodes et les équipements d'entretien du réseau seront bonifiés dès maintenant de manière à réduire au maximum l'impact de chutes de neige importantes sur le bon fonctionnement de l'exploitation.

Opérations du réseau

Sur la gestion des opérations, CDPQ Infra va mandater une expertise additionnelle de niveau mondial, spécialisée en opérations ferroviaires, afin de soutenir les opérations du REM dès le mois de mars.

Les systèmes de communication automatisés ont connu des ratés qui nuisent à la bonne information reçue par les usagers. La diffusion des messages automatisés dans les stations et les voitures sera améliorée immédiatement.

GPMM prend l'engagement d'offrir aux usagers un réseau efficace, fiable et fréquent en toutes saisons, et entièrement adapté à la rigueur des hivers québécois, comme prévu dans le contrat entre le groupe et CDPQ Infra. Tout sera mis en œuvre pour que le réseau fonctionne à la satisfaction des usagers.

À propos de GPMMOM

GPMM Opération et Maintenance est responsable de l'opération et de la maintenance de l'ensemble des infrastructures et équipements du REM, incluant les véhicules, les voies, l'alimentation électrique de traction, les 26 stations et les deux centres de maintenance. Nous évoluons dans un milieu de travail collaboratif, sécuritaire, agile et passionnant.

