Engagement électoral du Parti libéral du Canada - Une mesure bien reçue pour assurer la survie des entreprises les plus touchées par la pandémie

QUÉBEC, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise (CEITQ) accueille favorablement l'engagement électoral du Parti libéral du Canada visant à fournir, aux entreprises du secteur canadien du tourisme qui ont beaucoup souffert des impacts de la COVID-19, une subvention salariale et une subvention pour le loyer provisoires pouvant compenser jusqu'à 75 % de leurs frais et les aider à traverser l'hiver.

Cette annonce répond directement aux demandes exprimées par l'industrie touristique afin que les entreprises puissent faire la transition jusqu'à l'été prochain. La mise en place d'un soutien ciblé, prévisible, non-dégressif et applicable uniquement pour les entreprises qui ont subi une perte de 40 % et plus de leur chiffre d'affaires contribuera directement à assurer leur survie. Ces entreprises sont au cœur de la vitalité économique des régions du Québec.

Rappelons que les 18 derniers mois ont été particulièrement durs pour le tourisme. Puisque l'ouverture des frontières ne se fera que graduellement et de façon limitée, et qu'un climat d'incertitude persiste en raison de la pandémie, il est primordial que l'aide allouée au secteur soit prolongée et bonifiée.

La Conférence interpelle maintenant tous les partis et leurs candidat.e.s à exprimer leur soutien et leur engagement à mettre en place des mesures ciblées pour le secteur du tourisme qui génère 400 000 emplois non délocalisables au sein de 32 000 entreprises partout au Québec.

« Nous sommes très satisfaits de constater que le Parti libéral du Canada veut aller de l'avant pour permettre aux industries les plus touchées de se relever de la pandémie. Prolonger et bonifier les subventions d'urgence à un niveau de 75% est une nouvelle encourageante et souhaitable car elle répond à ce que l'industrie touristique réclame depuis plusieurs mois. Les résultats positifs observés dans nos régions et secteurs au cours de la période estivale en cours témoignent de la pertinence d'appuyer une industrie qui est dynamique, innovante et vitale pour l'économie québécoise.»

Raymond Bachand, président de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise

