Engagée envers les communautés partout au Canada, Cadillac Fairview verse plus de 800 000 $ de dons à temps pour les Fêtes

En travaillant avec plus de 40 partenaires caritatifs, CF espère apporter un peu de joie dans les quartiers d'un océan à l'autre et aider à transformer les communautés dans le besoin

TORONTO, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Les gestes de bonne volonté, la bienveillance et l'entraide sont des caractéristiques clés des communautés canadiennes. En tant que fière membre de bon nombre de ces communautés à l'échelle du pays, Cadillac Fairview (CF) est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle fait don de 805 000 $ par l'entremise d'un réseau de partenaires caritatifs nationaux et locaux qui partagent son engagement à soutenir les personnes dans le besoin pendant la période des Fêtes.

« C'est une grande leçon d'humilité, surtout en cette période sans précédent, que de pouvoir soutenir des organismes caritatifs de tout le Canada dont le travail change la vie des gens, déclare John Sullivan, président et chef de la direction de Cadillac Fairview. Il ne fait aucun doute que l'année a été difficile pour tout le monde, donc nous avons travaillé avec nos équipes locales pour trouver des partenaires communautaires qui pouvaient nous aider à améliorer les choses pour les Fêtes. »

Soutenir les communautés là où c'est le plus nécessaire.

Grâce à des partenariats locaux et nationaux, l'engagement de CF aidera à livrer des biens et à offrir du soutien rapidement à ceux qui en ont besoin. Dans le cadre de la mission de CF visant à transformer positivement les communautés grâce à des dons philanthropiques, ces fonds appuieront des services et des programmes essentiels pour les jeunes, les familles et les communautés autochtones, noires et de couleur, notamment sur le plan de l'alimentation et des services de santé.

« Les dons d'entreprises comme Cadillac Fairview sont cruciaux pour fournir des services essentiels aux personnes atteintes de maladie mentale, surtout en ce moment. Grâce à ce soutien, Coast Mental Health est en mesure de rencontrer les membres de notre communauté, où qu'ils en soient dans leur parcours de rétablissement, et de les aider à aller de l'avant. Nous faisons équipe avec nos clients pour leur donner les outils et le soutien dont ils ont besoin pour croire en eux-mêmes et pour se bâtir un avenir plus prometteur et qui ait du sens », a déclaré Isabela Zabava, directrice générale, Coast Mental Health Foundation.

« Le cheminement est différent pour chaque personne et il peut comprendre différents programmes, comme les repas nutritifs, le travail de proximité, le soutien par les pairs, la rééducation cognitive et l'entraînement cérébral, en passant par des programmes de jardinage et d'art, et bien plus encore. La générosité de Cadillac Fairview, qui a égalé chaque don jusqu'à concurrence de 55 000 $ dans le cadre de notre campagne de fin d'année, permet à la Coast Mental Health Foundation de recueillir encore plus de fonds, ce qui, en fin de compte, aide à fournir des ressources à nos 52 antennes du Lower Mainland et à répondre aux besoins de plus de 5 000 personnes vivant avec une maladie mentale chaque année. »

« Le milieu de l'autisme a plus que jamais besoin de notre aide, et nous tous à Autism Speaks Canada sommes déterminés à être là pour chaque personne et chaque famille que nous servons, a déclaré John Branton, directeur national du développement, Autism Speaks Canada. Malgré le stress et l'incertitude de 2020, je suis très fier et reconnaissant de pouvoir compter Cadillac Fairview parmi nos amis et nos soutiens. Je tiens à remercier l'entreprise pour son généreux don de 50 000 $ qui servira à tripler les dons reçus d'ici à la fin de l'année. Grâce à des champions comme Cadillac Fairview, ensemble, nous faisons progresser la recherche scientifique et approfondissons notre compréhension de l'autisme; nous défendons les intérêts de la communauté de l'autisme; nous veillons à ce que des services et des soutiens fiables soient offerts aux personnes atteintes d'autisme; et nous encourageons le soutien au niveau mondial afin d'inspirer un monde plus bienveillant et inclusif. »

Élargir le soutien pour reconnaître les nouveaux besoins et les communautés pendant la pandémie

De par sa longue tradition d'implication dans les communautés où elle est présente, CF sait qu'en raison de la pandémie actuelle, plus de communautés que jamais ont des besoins émergents et immédiats. En plus de mettre l'accent sur la responsabilisation des jeunes, le réseau de partenaires philanthropiques de CF s'étend maintenant à d'autres communautés afin de joindre des milliers d'autres Canadiens en cette période difficile.

« La COVID-19 a changé l'ensemble des soins de santé et a posé des défis de taille aux équipes qui s'occupent des mères et des bébés dans les unités de soins intensifs néonatals et les unités de soins maternels de l'hôpital St. Michael's, déclare le docteur Doug Campbell, directeur de l'unité de soins intensifs néonatals et chef adjoint de la pédiatrie. Grâce à des donateurs comme Cadillac Fairview, nous avons pu soigner les patients atteints de la COVID-19 en toute sécurité et séparément, utiliser la technologie pour maintenir le lien au sein des familles et construire et équiper le nouvel espace qui nous permettra de révolutionner les soins néonatals et maternels. »

« Les effets de la pandémie sur les jeunes sont dévastateurs, a déclaré Emma Asiedu-Akrofi, directrice générale, Jean Augustine Centre for Young Women's Empowerment. L'appui continu de Cadillac Fairview à notre centre et son don de 20 000 $ aideront notre organisme à offrir des programmes et des services pendant les Fêtes et pendant une bonne partie de 2021. »

« Les enjeux sont si élevés; le don de CF aujourd'hui nous permet d'accueillir de nouveaux jeunes dans le Projet Clé. Ce programme change littéralement la trajectoire de vie des participants, a déclaré Suzy Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. Ces enfants ont connu un départ très difficile dans la vie et ils n'en sont pas responsables. Les dons que nous recevons leur donnent de l'espoir et la possibilité d'une vie meilleure. Ce n'est pas rien. Une vie meilleure. Une vie où ils peuvent s'émanciper, contribuer positivement à la société, inculquer le bien à leurs propres enfants et briser un cycle dans lequel personne ne veut plonger. »

Voici les partenaires caritatifs nationaux et locaux de CF pour cette période des Fêtes :

Ontario Hamilton Foodshare Good Shepherd Hamilton Philharmonic Youth Orchestra St. Joseph Hospital (Hamilton) Ronald McDonald House Charities Southwestern Ontario Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa Markham Food Bank Markham Stouffville Hospital Foundation The BeYOUth Empowerment Project Children's Health Foundation (London) Grand River Hospital Foundation Red Door (Toronto) Jean Augustine (Toronto) North York Harvest Daily Bread Food Bank (Toronto) Jeunesse, j'écoute (Toronto) Holland Bloorview Groupe d'oncologie pédiatrique de l'Ontario Autism Speaks Canada Unité de soins intensifs néonatals du St. Michael's Hospital Impakt Foundation (Toronto) St. Joseph's Hospital Foundation (Toronto) Québec Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie (Projet Clé) La Tablée des Chefs Fondation du Centre jeunesse de Laval (Projet Clé) Rêves d'enfants Colombie-Britannique Lower Mainland Christmas Bureau Covenant House Vancouver Coast Mental Health Richmond Food Bank Urban Native Youth Association (UNYA) Kidsport (Richmond) Calgary Calgary Women's Shelter Brown Bagging for Calgary Kids Ronald McDonald House Charities of Alberta Alberta Children's Hospital Foundation Manitoba Resource Assistance for Youth (RaY) Nouveau-Brunswick Youth Impact Jeunesse Atlantic Wellness

En plus de ces programmes, notre Comité des dons de charité accepte les demandes provenant d'un vaste éventail d'organismes de bienfaisance enregistrés. Pour en savoir plus sur les lignes directrices relatives aux dons de Cadillac Fairview ou la manière de déposer une demande de don, veuillez cliquer ici .

