QUEBEC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Promutuel Assurance investit dans Portage Ventures III, le troisième fonds de capital de risque de Portage Ventures, destiné à propulser des entreprises en démarrage dans le domaine des technologies financières (fintech), de l'assurance (insurtech) et de la gestion de patrimoine. Cet investissement permettra à Promutuel Assurance d'être à l'affût de solutions innovantes et émergentes développées par des entrepreneurs audacieux et soucieux de réinventer l'écosystème des assurances et de la finance.

« Alors que nous célébrons nos 170 ans d'existence, cet investissement nous permettra d'identifier et d'investir dans de nouvelles technologies susceptibles d'accélérer le développement de notre offre de produits et de services afin de répondre à l'évolution constante des besoins de nos membres assurés. Nous sommes excités de participer à ce fonds qui nous donnera accès à un pipeline relevé d'innovations dans notre domaine, tout en nous permettant d'exercer un regard privilégié sur les opportunités d'affaires qui en découleront. Cet investissement stratégique s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance rentable que nous nous sommes donnée », s'est réjouie Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance.

En un peu plus de cinq ans, Portage Ventures est devenue l'une des principales sociétés de capital de risque de démarrage dans le domaine des technologies financières au monde, avec 62 investissements de portefeuille réalisés dans 13 pays au 31 décembre 2021. La Caisse de dépôt et placement du Québec, de même que l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, figurent parmi les investisseurs.

« Nous sommes impatients qu'une entreprise de grande réputation comme Promutuel Assurance s'associe au fonds Portage Ventures III pour accélérer le développement de jeunes pousses qui ont le potentiel de redéfinir le secteur de la finance et de l'assurance au cours des prochaines années. Nous apprécions la confiance qu'ils portent en nous en tant que gardiens de leur capital », a déclaré Adam Felesky, cofondateur et président-directeur général de Portage Ventures.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2000 employés au service de plus de 630 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis maintenant 170 ans.

À propos de Portage Ventures

Portage Ventures, la branche de capital de risque de Sagard, un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies, est un investisseur qui soutient les entreprises de technologie financière en phase de démarrage. Son équipe possède une vaste expérience dans les domaines de l'entrepreneuriat et du secteur des technologies financières, et offre à ses sociétés en portefeuille un accès unique à ses partenaires, à des experts et conseillers, ainsi qu'à un vaste réseau mondial. Portage Ventures a des opérations à Montréal, Toronto, New York, San Francisco et Paris.

SOURCE Promutuel Assurance

Renseignements: Pour demandes des médias: Jean-Pascal Lavoie, Conseiller principal, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 418 208-4937, [email protected]; Source: Lyne Gagné, Vice-présidente, Communications et Affaires publiques, Promutuel Assurance, 418 840-1188 # 2358, [email protected]