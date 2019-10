Enerkem nomme Peter J. Nieuwenhuizen au poste de vice-président, Stratégie et déploiement technologiques

MONTREAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Enerkem inc., chef de file mondial en production de biocarburants et des produits chimiques verts faits à partir de matières résiduelles, a annoncé aujourd'hui que Peter J. Nieuwenhuizen s'est joint à son équipe de direction en tant que vice-président, Stratégie et déploiement technologiques.

La société a créé ce nouveau poste au sein de son équipe de direction pour diriger le développement et l'innovation de la technologie Enerkem ainsi que l'accélération de l'impact de la compagnie à l'échelle mondiale.

Peter J. Nieuwenhuizen, vice-président, Technologie, stratégie et déploiement (crédit: Sylvie Trépanier) (Groupe CNW/Enerkem Inc.)

« Peter est un dirigeant chevronné qui possède plus de 25 ans d'expérience internationale dans l'industrie chimique, a déclaré Dominique Boies, Chef de la direction et chef de la direction financière d'Enerkem. Nous sommes ravis de l'accueillir alors que nous développons des processus de gestion durable des déchets, ainsi que des biocarburants et des produits chimiques verts du futur. »

Au cours de sa carrière, M. Nieuwenhuizen a occupé des postes de direction dans les domaines de la stratégie, des ventes et du marketing, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la recherche, du développement et de l'innovation. Avant de rejoindre Enerkem, il occupait le poste de directeur des technologies et directeur du développement durable chez AkzoNobel Specialty Chemicals. Il est à noter qu'AkzoNobel, maintenant Nouryon, et Enerkem sont actuellement partenaires dans le projet de transformation de déchets en produits chimiques renouvelables à Rotterdam, aux Pays-Bas. Outre AkzoNobel, il a été directeur du marketing mondial chez Supresta LLC, une société spécialisée dans les technologies ignifuges et les produits chimiques, et consultant pour le département chimie et énergie chez Arthur D. Little, où il a développé sa passion pour les produits verts et circulaires.

« Je suis ravi de rejoindre Enerkem et de contribuer à faire de sa technologie un avantage concurrentiel essentiel à la pointe de l'économie circulaire », a déclaré Peter J. Nieuwenhuizen, vice-président, Stratégie et déploiement technologiques. « La technologie d'Enerkem est en cours de développement depuis de nombreuses années et, à présent, tous les feux sont verts pour que la technologie de la société soit utilisée comme solution viable pour résoudre certains problèmes environnementaux les plus urgents au monde, notamment les déchets plastiques. »

À propos d'Enerkem

Enerkem produit des biocarburants et des produits chimiques verts à partir de déchets. Sa technologie de rupture exclusive lui permet de transformer les matières résiduelles municipales non recyclables, non compostables en méthanol, en éthanol ainsi qu'en d'autres produits chimiques intermédiaires largement utilisés. Enerkem, dont le siège social est à Montréal, au Québec (Canada), exploite une usine commerciale à pleine échelle en Alberta, ainsi qu'un centre d'innovation au Québec. Les installations d'Enerkem sont construites comme des systèmes préfabriqués basés sur l'infrastructure de fabrication modulaire de l'entreprise qui peut être déployée à l'échelle mondiale. La technologie d'Enerkem est un exemple probant de la façon dont une véritable économie circulaire peut être réalisée, en contribuant à la diversification du portefeuille énergétique et à la fabrication de produits courants plus écologiques tout en offrant une solution de rechange intelligente et durable à l'enfouissement et à l'incinération.

