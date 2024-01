Après avoir atteint ses objectifs, Enerkem Alberta Biofuels entame les procédures de fermeture à compter d'aujourd'hui

EDMONTON, AB, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Enerkem annonce aujourd'hui la fermeture d'Enerkem Alberta Biofuels (EAB), son usine de démonstration commerciale située à Edmonton.

EAB a atteint son objectif principal de réaliser la mise à l'échelle commerciale de la technologie d'Enerkem. Avec plus de 15 000 heures d'opération pour la production d'éthanol et de méthanol (certifié ISCC EU et ISCC PLUS), l'usine a permis de faire valider la plateforme novatrice de production de biocarburants à partir de déchets par des acteurs stratégiques de l'industrie et d'autres tierces parties. EAB a également permis à Enerkem d'attirer des partenaires et des investisseurs internationaux tout en développant une équipe de classe mondiale qui possède l'expertise nécessaire pour la conception et le déploiement de la technologie de gazéification d'Enerkem.

Ces objectifs ayant été atteints et compte tenu des conditions actuelles du marché et de la réglementation canadienne, Enerkem a pris la décision de fermer l'usine EAB. Grâce aux connaissances acquises à EAB, Enerkem, avec le soutien de ses investisseurs stratégiques, continuera de se concentrer sur le déploiement et la commercialisation de sa technologie à l'échelle mondiale. La technologie d'Enerkem démontrée à Edmonton continuera de jouer un rôle important en détournant les déchets des sites d'enfouissement et de l'incinération et en contribuant aux efforts de décarbonation ici au Canada et ailleurs dans le monde.

Enerkem tient à souligner le dévouement et l'ingéniosité des membres de son équipe qui ont fait d'EAB une réalité, en commençant par son développement, puis sa construction et finalement son exploitation. Enerkem est également reconnaissance du leadership et de la vision de la Ville d'Edmonton, qui a appuyé le projet d'EAB, dès le départ, comme une solution novatrice pour le détournement des déchets municipaux.

À propos d'Enerkem

Fondée en 2000, Enerkem développe et commercialise sa technologie innovante de gazéification qui transforme les déchets non recyclables en biocarburants, en carburants à faible intensité carbone et en produits chimiques circulaires pour les secteurs difficiles à décarboner, y compris les carburants durables pour l'aviation et le transport maritime. La technologie d'Enerkem est une solution aux problèmes de gestion des matières résiduelles et à la dépendance aux combustibles fossiles, tout en contribuant au développement d'une économie circulaire pour un avenir durable et sans émission de carbone. Pour plus d'information : www.enerkem.com

SOURCE Enerkem Inc.

Renseignements: Renseignements médias : Amélie Desrosiers, directrice des communications corporatives, +1 514 475-7431, [email protected]