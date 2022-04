Un partenariat soutenu grâce aux nouveaux investissements de Repsol, Monarch et aux investissements supplémentaires d'Avenue et d'autres actionnaires existants.

Les données financières sont exprimées en dollars canadiens

MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Enerkem Inc, chef de file mondial dans la production de biocarburants à faible intensité de carbone et de produits chimiques circulaires à partir de matières résiduelles, annonce la conclusion d'un nouveau financement totalisant 255 millions de dollars.

Repsol investit 170 millions de dollars, dont 75 millions dans le capital d'Enerkem. Repsol rejoint ainsi l'actionnaire existant Suncor Energy en tant qu'actionnaire stratégique pour accélérer l'adoption et le déploiement de la technologie d'Enerkem et pour développer de nouveaux projets dans la péninsule ibérique (Espagne et Portugal).

De plus, Monarch Alternative Capital, un nouvel investisseur, participe à cette ronde à hauteur de 30 millions de dollars, tandis qu'Avenue Capital Group réinvestit 30 millions de dollars. Enfin, il y a 25 millions de dollars de réinvestissements par certains actionnaires existants.

Repsol devient un partenaire stratégique pour accélérer le déploiement d'Enerkem en Europe

Repsol est une entreprise mondiale spécialisée dans les énergies diverses. Elle est présente dans 24 pays et mène la transition énergétique avec l'ambition d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Pour Repsol, ce partenariat s'arrime naturellement avec la solution technologique développée par Enerkem.

Depuis l'an dernier, l'entreprise est en partenariat avec Enerkem et Agbar pour construire Ecoplanta Molecular Solutions, à El Morrell, à proximité de Tarragone, en Espagne. Cette usine, dont la mise en service est prévue en 2026, utilisera la technologie d'Enerkem pour traiter annuellement quelque 400 000 tonnes de déchets solides non recyclables et en tirer près de 240 000 tonnes de méthanol. Parmi plus de 300 projets soumis par de grands groupes industriels européens l'an dernier, Ecoplanta Molecular Solutions a fait partie du groupe de sept projets sélectionnés pour lequel un soutien financier de la Commission européenne a été accordé, pouvant aller jusqu'à 106 M d'Euros.

« Nous sommes heureux d'accueillir Repsol au sein de l'actionnariat d'Enerkem, » a déclaré Dominique Boies, chef de la direction d'Enerkem. « Repsol est un fournisseur mondial spécialisé dans les énergies diverses qui contribuera à accélérer le déploiement de notre technologie sur de nouveaux marchés. La venue de Repsol au capital-actions d'Enerkem renforce notre position de chef de file dans les secteurs des biocarburants et des produits chimiques renouvelables et dans l'édification d'une économie circulaire. »

« Chez Repsol, nous sommes vraiment fiers de devenir actionnaires d'Enerkem, soutenant ainsi son développement pour consolider le leadership de sa technologie de gazéification des matières résiduelles pour produire des biocarburants et des produits chimiques renouvelables, » a ajouté Juan Abascal, directeur général de la transformation industrielle et de l'économie circulaire de Repsol. « Nous prévoyons que sa technologie de pointe, récemment reconnue par le Fonds d'innovation de l'UE, sera la clé de la décarbonation et de la circularité de l'industrie chimique et des carburants. Enerkem a plusieurs projets à différents stades de développement qui aideront Repsol à accélérer ses initiatives d'économie circulaire et à ouvrir de nouvelles voies pour la production de carburants à faible teneur en carbone, de carburants synthétiques et de produits chimiques renouvelables. »

Appui additionnel de Monarch Alternative Capital et Avenue Capital Group

Monarch Alternative Capital, une importante société d'investissement gérant environ 9,5 milliards de dollars (US) d'actifs, est un nouvel investisseur à hauteur de 30 millions de dollars, attirée par le potentiel de la technologie d'Enerkem qui a un impact tangible sur la réduction des gaz à effet de serre.

« Nous pensons que l'équipe et la technologie d'Enerkem occupent une position unique pour offrir une solution convaincante et évolutive à certains des secteurs les plus difficiles à décarboner dans le monde, » a déclaré Joseph Citarrella, directeur général de Monarch Alternative Capital. « Grâce à notre expérience et à notre intérêt pour la réduction de l'empreinte carbone des carburants et des produits chimiques, nous sommes ravis de nous associer à Enerkem et à ses investisseurs pour faire avancer ses importants objectifs stratégiques. »

Investisseur chez Enerkem depuis 2020, Avenue Capital Group réinjecte plus de 30 millions de dollars par le biais du Fonds Avenue Sustainable Solutions. Celui-ci favorise des investissements dans des entreprises et des projets privés, dans le but de générer un impact environnemental et social positif et mesurable, ainsi que des rendements financiers.

« Enerkem continue de correspondre naturellement à notre mission de générer un impact environnemental mesurable, » a déclaré John Larkin, cogestionnaire du Fonds Avenue Sustainable Solutions et responsable des investissements à impact. « Nous sommes ravis de continuer à soutenir la vision d'Enerkem de décarboner les produits chimiques industriels tout en offrant une solution à la gestion des déchets solides municipaux. Ces deux solutions sont essentielles pour un avenir durable. »

Ces nouveaux investisseurs sont un excellent complément au soutien des investisseurs existants d'Enerkem tels que Rho Ventures, Braemar Energy Ventures, Investissement Québec, Cycle Capital, Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et Suncor Energy.

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des investisseurs internationaux de haut calibre pour soutenir notre vision ainsi que le déploiement de notre technologie de rupture. Ces appuis confirment la valeur ajoutée de notre technologie dans la gestion efficace et durable des matières résiduelles ultimes et de la biomasse forestière, pour les transformer en produits chimiques circulaires et en biocarburants avancés destinés au transport routier, aérien et maritime. Nous contribuerons ainsi à décarboner des secteurs d'activités qui ont une forte empreinte environnementale. L'expansion géographique de notre base d'investisseurs contribuera à positionner Enerkem comme un fournisseur de premier plan de technologies pour améliorer l'environnement mondial. Il faut souhaiter que cette ronde de financement exerce un effet d'entraînement significatif auprès d'investisseurs québécois et canadiens afin de stimuler les technologies propres innovantes, » a conclu Dominique Boies.

J.P. Morgan Securities LLC a servi d'agent de placement exclusif à Enerkem Inc. dans le cadre de ce financement.

À propos d'Enerkem

Enerkem a mis au point et commercialise sa technologie de rupture qui permet de produire, à partir de déchets non recyclables, des produits chimiques circulaires et des biocarburants avancés destinés aux secteurs difficiles à décarboner (transport aérien, maritime, entre autres). Enerkem, dont le siège social est à Montréal, au Québec (Canada), exploite une usine commerciale de démonstration à pleine échelle à Edmonton, en Alberta, ainsi qu'un centre d'innovation au Québec. Une installation commerciale à grande échelle est actuellement en construction à Varennes, au Québec (Canada), qui utilisera la technologie d'Enerkem. Celle-ci s'applique aussi aux résidus agroforestiers qui, tout comme les résidus urbains, peuvent être recyclés en nouveaux produits. Ce faisant, une telle technologie permet de diversifier les portefeuilles énergétique et chimique en plus de fabriquer des produits courants plus écologiques. Elle offre en outre une solution de rechange intelligente et durable à l'enfouissement et à l'incinération. Pour en savoir plus, visitez www.enerkem.com, suivez-nous sur Twitter @Enerkem ou consultez notre page LinkedIn ou Facebook .

À propos de Repsol

Repsol est un fournisseur mondial spécialisé dans les énergies diverses qui contribue à la transition vers un modèle énergétique moins polluant. L'entreprise exploite des installations de production d'énergie à faible taux d'émissions et travaille sur plusieurs projets d'énergie photovoltaïque et éolienne, qui sont des énergies renouvelables. Repsol s'est fixé l'objectif ambitieux d'être une entreprise carboneutre d'ici 2050 et s'est dotée d'une stratégie d'économie circulaire en 2016 qu'elle a appliquée dans toute sa chaîne de valeur, de l'obtention des matières premières à la commercialisation des produits et services.

Le secteur des produits chimiques de l'entreprise, orienté vers l'économie circulaire, contribuera également de manière décisive à une économie plus décarbonée et s'engage à assurer l'efficacité de ses procédés chimiques industriels. Ses produits servent à fabriquer des objets d'usage courant qui améliorent la qualité de vie, le bien-être et la sécurité des individus. Sa grande variété de produits chimiques va des produits pétrochimiques de base aux dérivés et comprend une vaste gamme de polyoléfines qui sont entièrement recyclables. L'entreprise possède également trois grandes installations pétrochimiques en Europe où sont élaborés des produits différenciés à forte valeur ajoutée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.repsol.com.

À propos de Monarch Alternative Capital

Monarch Alternative Capital est une société mondiale d'investissement fondée en 2002, avec environ 9,5 milliards de dollars (US) d'actifs sous gestion. Monarch se concentre principalement sur les situations opportunistes dans les domaines de la dette d'entreprise, de l'immobilier, des solutions de capital et d'autres segments de marché. Monarch compte des employés compétents et expérimentés dans ses bureaux de New York et de Londres. Pour plus d'informations, visitez le site www.monarchlp.com.

À propos d'Avenue Sustainable Solutions Fund

Avenue Sustainable Solutions Fund, L.P. cherche à fournir des solutions de financement créatives aux entreprises à forte croissance qui peuvent démontrer un résultat environnemental positif et mesurable parallèlement à des rendements financiers compétitifs. Pour de plus amples informations sur Avenue Capital Group, qui est une société d'investissement mondiale dont les actifs sont estimés à environ 11,8 milliards de dollars (US) au 28 février 2022, veuillez consulter le site www.avenuecapital.com.

