Energos Infrastructure annonce une transaction transformatrice d'actifs marins de GNL avec des contrats d'affrètement à long terme en Allemagne

NEW YORK, 8 janvier 2024 /CNW/ - Energos Infrastructure (« Energos » ou la « société »), une entreprise maritime internationale d'infrastructure de GNL contrôlée majoritairement par des fonds gérés par Apollo (NYSE: APO), et l'actionnaire minoritaire New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) (« NFE ») ont annoncé aujourd'hui avoir procédé à l'acquisition de deux unités flottantes de stockage et de regazéification (ou Floating Storage and Regasification Units, FSRU) de pointe auprès de sociétés affiliées à Dynagas. On renommera les deux unités flottantes de stockage et de regazéification dite de la boucle fermée de 174 000 m3, construites en 2021, Energos Force et Energos Power.

Plus tôt en 2023, les FSRU ont commencé à conclure des contrats d'affrètement à long terme avec le ministère fédéral allemand des Affaires économiques et des Changements climatiques. Energos Force doit être exploitée dans le port de Stade sous la direction de Deutsche Energy Terminals, tandis que Energos Power doit être exploitée dans le port de Mukran et a été sous-affrétée à Deutsche Regas.

Avec l'ajout de ces deux navires de regazéification de gaz naturel liquéfié (« GNL ») de haute spécification à sa plateforme, Energos possédera et exploitera dorénavant 13 navires d'infrastructure de GNL composés de neuf FSRU, de deux unités flottantes de stockage et de deux navires-transporteurs de GNL. L'ajout d'Energos Force et d'Energos Power en Europe fait d'Energos le plus grand propriétaire et exploitant de navires d'infrastructure maritime au GNL par capacité de FSRU en propriété exclusive opérant sur le continent.

« Une infrastructure énergétique fiable est essentielle pour faire face à la crise énergétique mondiale et réduire les émissions de carbone, a déclaré Arthur Regan, chef de la direction et directeur d'Energos Infrastructure. Nous sommes heureux d'acquérir ces actifs essentiels en service opérationnel en Allemagne, ce qui, à notre avis, solidifiera Energos en tant que première entreprise d'infrastructure maritime de GNL et appuiera nos efforts visant à fournir une énergie plus propre et plus fiable aux clients du monde entier. »

Brad Fierstein, partenaire d'Apollo, a pour sa part déclaré : « Nous sommes heureux d'appuyer Art et l'équipe d'Energos dans l'exécution de cette acquisition de FSRU, qui, selon nous, transformera la plateforme et soutiendra sa croissance. Améliorer la sécurité énergétique et permettre la production d'électricité à faibles émissions de carbone représentent les principales priorités des efforts d'Apollo visant à favoriser un avenir plus durable, et nous croyons que la mise en œuvre de ces nouveaux navires peut jouer un rôle important dans le renforcement de l'indépendance énergétique de l'Allemagne. »

Apollo Capital Solutions a fourni des services de conseil et de placement pour le financement de l'acquisition, sous la direction de BNP Paribas, du Crédit Agricole CIB, de Mizuho Bank et de Sumitomo Mitsui Trust Bank.

À propos d'Energos Infrastructure

Energos Infrastructure propose une infrastructure essentielle pour la livraison, le stockage et la regazéification du GNL au moyen de contrats à long terme, aidant à alimenter les pays du monde entier en électricité et à réduire leur dépendance au pétrole et au charbon, à améliorer la sécurité et la fiabilité énergétiques et à réaliser des économies potentielles. La plateforme d'actifs d'Energos dessert une clientèle diversifiée de services publics et de sociétés énergétiques dans le monde entier, sous affrètement de tiers, en plus de servir les projets de New Fortress Energy (NFE) à l'échelle mondiale. Energos bénéficie des capacités d'investissement et de l'expérience maritime d'Apollo, ainsi que des activités d'exploitation et de développement en aval du GNL de NFE.

À propos d'Apollo

Apollo est un gestionnaire mondial d'actifs non traditionnels à forte croissance. Dans le cadre de nos activités de gestion d'actifs, nous cherchons à offrir à nos clients un rendement supérieur dans chaque aspect de l'équation risque-rendement, des obligations de catégorie investissement au capital-investissement, en mettant l'accent sur trois stratégies d'investissement : rendement, hybride et actifs en actions. Depuis plus de trois décennies, notre expertise en matière d'investissement dans l'ensemble de notre plateforme entièrement intégrée a répondu aux besoins de rendement financier de nos clients et a fourni aux entreprises des solutions de capital novatrices pour la croissance. Par l'entremise d'Athene, notre branche de services de retraite spécialisée, nous aidons les clients à assurer leur sécurité financière grâce à notre gamme de produits d'épargne-retraite et à notre rôle de fournisseur de solutions pour les institutions. Notre approche patiente, créative et éclairée en matière d'investissement est harmonisée aux objectifs de nos clients, des entreprises dans lesquelles nous investissons, de nos employés et des communautés où nous exerçons une influence, afin d'élargir les possibilités et d'obtenir des résultats positifs. Au 30 septembre 2023, Apollo détenait des actifs sous gestion d'environ 631 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez www.apollo.com .

À propos de New Fortress Energy

New Fortress Energy Inc. (NASDAQ : NFE) est une société mondiale d'infrastructure énergétique fondée pour aider à lutter contre la pauvreté énergétique et à accélérer la transition mondiale vers une énergie fiable, abordable et propre. L'entreprise possède et exploite une infrastructure de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (GNL) et une flotte intégrée de navires et d'actifs logistiques permettant de livrer rapidement des solutions énergétiques clés en main aux marchés mondiaux. Collectivement, les actifs et activités de l'entreprise renforcent la sécurité énergétique mondiale, favorisent la croissance économique, améliorent l'intendance de l'environnement et transforment les industries et les collectivités locales partout dans le monde.

Personnes-ressources

Pour Energos Infrastructure

Communications d'entreprise :

Jim Lawrence

MTI Network

203 550-2621

[email protected]

Personnes-ressources pour les médias d'Energos :

Lauren Candee

[email protected]

Pour Apollo

Relations avec les investisseurs :

Noah Gunn

Chef mondial des relations avec les investisseurs

212 822-0540

[email protected]

Relations avec les médias :

Joanna Rose

Chef mondial des communications d'entreprise

212 822-0491

[email protected]

Pour New Fortress Energy

Relations avec les investisseurs :

Chance Pipitone

[email protected]

Relations avec les médias :

Ben Porritt

[email protected]

516 268-7403

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2312193/Energos_Infrastructure_Logo.jpg

SOURCE Energos Infrastructure