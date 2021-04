Énergies Tarquti : L'Entreprise 100 % Inuit en action pour la transition du Nunavik vers des énergies propres

La Société Makivik et la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (Ilagiisaq-FCNQ) annoncent les premières actions de la nouvelle entreprise en énergies renouvelables

KUUJJUAQ, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Les actionnaires des Énergies Tarquti (Tarquti), représentés par leurs comités exécutifs respectifs, se sont rencontrés le 24 mars à Kuujjuaq pour discuter de la stratégie de démarrage et des activités à venir de cette nouvelle entreprise. Sa mission est de réaliser des projets axés sur les énergies renouvelables au Nunavik et de contribuer à la réduction de l'empreinte écologique et aux actions contre les changements climatiques. Cette initiative sans précédent est née d'une collaboration entre les deux principaux organismes de développement économique de la région.

La Société Makivik et la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (Ilagiisaq-FCNQ) unissent leurs expertises et leurs moyens au profit de la transition énergétique du Nunavik. Leur approche pour les projets communautaires est de les développer, les réaliser et les opérer grâce à des partenariats d'affaires solides et significatifs avec les entités locales concernées, soient les corporations foncières et les coopératives locales. L'objectif prioritaire est de permettre que la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables demeure une activité détenue et exploitée à 100 % par des entités collectives, locales et régionales, du Nunavik et de maximiser les retombées pour les communautés.

Les premiers projets de Tarquti mis en œuvre cette année relèvent de l'analyse et de la recherche. Des mâts météorologiques seront installés dans cinq communautés du Nunavik afin de collecter des données pertinentes au développement des énergies renouvelables. En parallèle, l'entreprise collabore avec des centres de recherche, notamment Nergica et Hydro Québec, pour évaluer la faisabilité de toutes sortes de technologies propres, dont l'énergie éolienne et solaire, dans la région.

Un développement durable du Nunavik par et pour les Nunavimmiut

Actuellement, toute l'électricité consommée au Nunavik est produite par des génératrices au diesel alors que la nouvelle Politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec a fixé comme objectif de réduire de 40 % la consommation de combustibles fossiles d'ici moins de dix ans. « L'Arctique canadien étant particulièrement vulnérable aux changements climatiques, le développement des énergies renouvelables est une importante étape pour la résilience climatique de nos communautés. Tarquti a été créé pour que cette transition se fasse par et pour les Inuit. Maintenant que les organisations locales et régionales travaillent ensemble, nous allons de l'avant avec ce projet », explique monsieur Pita Aatami, président de la Société Makivik.

L'objectif de Tarquti est de veiller à ce que les projets soient respectueux de l'environnement et adaptés aux besoins de chaque communauté, tout en favorisant la création d'emplois aux niveaux local et régional. C'est pour cela qu'un partenariat solide avec les corporations foncières et les coopératives du Nunavik est au cœur de la structure d'affaires pour le développement, la propriété et la réalisation des projets. « La transition énergétique est une opportunité de développement importante. Nous souhaitons nous assurer que ce changement ait un impact positif sur les communautés, que celles-ci en tirent profit, sans oublier personne », insiste madame Mary Johannes, présidente d'Ilagiisaq-FCNQ.

Cette initiative entend aussi permettre aux Nunavimmiut de faire leur place dans les secteurs énergétiques de demain, en constituant une base de connaissances et en développant une expertise inuit dans le domaine des énergies renouvelables.

À propos d'Ilagiisaq-FCNQ -

Fondées et gérées par les Nunavimmiut, les 14 coopératives du Nunavik offrent une multitude de services à la communauté : magasin général, hôtel, câblodistribution, station-service, distribution de carburant, etc.

Créée en 1967 pour fournir au mouvement coopératif du Nunavik des moyens efficaces d'assurer sa croissance, la fédération Ilagiisaq soutient ses coopératives membres par : l'achat, la formation, l'entretien mécanique, le soutien technique et de gestion. Elle est également active dans divers secteurs économiques tels que la commercialisation de l'art inuit, l'énergie et le transport.

Parmi les filiales d'Ilagiisaq, on compte Pétrole Nunavik, Pétrole Schefferville, FCNQ Construction, Taqramut Transport, Transport Katinniq, Transport Padlayat, Voyages FCNQ, Piqutivut Rentals, Les Énergies Tarquti et sa société en commandite Pétroles Naskinnuk LP, située à Schefferville.

Pour avoir un aperçu du mouvement coopératif du Nunavik : https://www.facebook.com/455534244475061/videos/2618838078382271/

Ou visitez-nous au www.fcnq.ca

À propos de la Société Makivik -

La Société Makivik est l'organisation de revendications territoriales chargée de gérer les fonds patrimoniaux perçus par les Inuits du Nunavik en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle a notamment pour rôle d'administrer et de placer ces fonds et de promouvoir la croissance économique en aidant à créer des entreprises dirigées par les Inuits du Nunavik. La Société Makivik favorise la préservation de la culture et de la langue inuites de même que la santé, le bien-être, la réduction de la pauvreté et l'éducation des Inuits dans les communautés.

Les filiales de la Société Makivik sont Air Inuit, Canadian North, Kautaq Construction, Nunavik Furs, Nunavik Geomatics, Halutik Enterprises, N.E.A.S., Pêcheries Unaaq et Les Énergies Tarquti.

SOURCE Société Makivik

Renseignements: Joë Lance, Directeur / Stratégie organisationnelle, Ilagiisaq - Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, 514 457-9371 poste 398, [email protected]; Carson Tagoona, Directeur des Communications, Société Makivik, (514) 745-8880 ext. 2243, [email protected]