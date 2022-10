/NON DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS OU AUX SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS/

Les mois à venir risquent d'être plus incertains pour les producteurs de gaz naturel du Canada

CALGARY, AB, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Le Canada a l'occasion de se tailler une place parmi les chefs de file mondiaux de l'économie de l'hydrogène, alors que les producteurs de pétrole canadiens atteignent des sommets de production sans précédent, selon les dernières prévisions du groupe Évaluation des ressources et services-conseils de Deloitte Canada.

Les producteurs de pétrole canadiens génèrent un flux de trésorerie record malgré la baisse des prix mondiaux du pétrole brut et l'écart croissant entre le marché pétrolier américain et les marchés pétroliers du Moyen-Orient, d'Europe et d'Afrique. Les producteurs de gaz naturel du Canada font toutefois face à une situation plus incertaine, étant donné que les niveaux de production risquent de surpasser la demande, entraînant ainsi des prix très réduits et un écart de plus en plus important par rapport aux prix américains.

« La production canadienne de pétrole brut se maintient à des niveaux jamais vus auparavant, même si la hausse des taux d'intérêt et la poursuite des mesures de confinement en raison de la COVID-19 en Chine suscitent des inquiétudes quant à une éventuelle récession et à une baisse de la demande de pétrole, a déclaré Andrew Botterill, leader national au sein de Deloitte Canada, Pétrole, gaz et produits chimiques. La production de gaz naturel au Canada est également en hausse alors que les prix mondiaux restent extrêmement élevés. Les producteurs canadiens n'en profitent toutefois pas autant que d'autres dans le monde, certains ayant même annoncé des arrêts de production en raison de la baisse des prix reçus. »

M. Botterill note que les efforts déployés par l'Europe pour remplacer le gaz naturel fourni par la Russie et pour stocker du gaz avant l'hiver ont entraîné un accroissement de la demande de gaz naturel liquéfié (GNL). Parallèlement, une explosion à l'installation de Freeport LNG aux États-Unis a interrompu environ 20 % des exportations de GNL du pays. L'installation de Freeport ne devant reprendre que partiellement ses activités ce mois-ci, les prix mondiaux du GNL n'ont pas cessé d'augmenter tout au long de l'été.

La Chine reste le plus grand importateur de GNL au monde, même si le pays a l'intention de porter sa production annuelle de gaz naturel à 8,1 billions de pieds cubes d'ici 2025, et de mettre en service une capacité d'importation de GNL supplémentaire de 3,6 billions de pieds cubes d'ici la fin de 2024.

« La consommation énergétique chinoise augmente d'environ 4 % par an, dont plus des quatre cinquièmes sont des combustibles à base d'hydrocarbures; il n'est donc pas surprenant que la Chine investisse aussi massivement dans les sources d'énergie renouvelable et les projets de décarbonation, a indiqué M. Botterill. Si les investissements de la Chine entraînent de grands changements dans sa stratégie d'importation, il y aura sans aucun doute un changement dans la courbe de la demande mondiale d'énergie. »

Les prévisions de Deloitte comprennent également une analyse distincte de certaines des mesures que le Canada doit prendre pour devenir un chef de file mondial dans la transition vers une économie de l'hydrogène et pour obtenir les avantages économiques et environnementaux qui en découlent. Le rapport indique que les gouvernements doivent faire davantage pour réduire les risques liés aux investissements dans l'hydrogène et débloquer des fonds du secteur privé. Étant donné le lien intrinsèque entre l'eau et l'avenir des systèmes énergétiques, le développement d'une économie fondée sur l'hydrogène dépendra d'une meilleure gestion, disponibilité et infrastructure de l'eau.

« Il ne reste pas beaucoup de temps pour prendre les décisions nécessaires pour que le Canada puisse atteindre ses objectifs de décarbonation de 2030 et 2050, a déclaré M. Botterill. Une grande partie des défis actuels sont liés au coût, de sorte que les gouvernements doivent investir dans des moyens de faire baisser le coût des technologies et de créer la demande sur le marché pour l'hydrogène afin de soutenir les entreprises du secteur privé qui se dirigent vers un avenir carboneutre. »

Pour consulter les prévisions complètes de Deloitte sur les prix du pétrole et du gaz et obtenir des commentaires sur la façon dont le Canada peut diriger les efforts mondiaux pour bâtir une économie de l'hydrogène, visitez le site web de Deloitte Canada.

