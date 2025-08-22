NAIROBI, Kenya, 22 août 2025 /CNW/ - Le leader mondial de l'énergie propre BLUETTI a approfondi son partenariat avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) afin d'accélérer l'accès à l'énergie propre durable en Afrique. S'appuyant sur l'initiative en cours « Lighting An African Family » (LAAF) au Kenya, qui en est à sa quatrième année, le programme continue de profiter à 500 familles et à plus de 2 000 résidents de communautés urbaines et périurbaines mal desservies, la majorité provenant de ménages dirigés par des femmes.

BLUETTI et ONU-Habitat mettent en œuvre le programme LAAF à Muhoroni, au Kenya, offrant une aide à l’énergie renouvelable et une formation sur l’énergie propre pour soutenir les communautés locales.

Dans le cadre de ce partenariat, BLUETTI a assisté à la Conférence sur le transfert des responsabilités 2025 (du 12 au 15 août), le principal forum politique du Kenya, pour montrer comment les solutions énergétiques propres et abordables soutiennent le logement, la résilience urbaine et les solutions urbaines intelligentes. La conférence a renforcé l'engagement commun des parties, des institutions et du gouvernement kényan selon lequel l'énergie propre est essentielle pour favoriser un avenir durable pour tous.

S'appuyant sur cet élan, le partenariat a mobilisé des communautés dans deux zones urbaines : Muhoroni, une zone périurbaine en croissance rapide dans le comté de Kisumu, et EX-Grogon et Mathare, des colonies informelles au centre de Nairobi. Grâce à la formation et au transfert de technologie, BLUETTI a fait don de 500 trousses d'éclairage et de stockage solaires E60, au profit de plus de 2 000 résidents. Sur cinq ans, l'initiative devrait réduire les émissions de carbone de 337,5 tonnes, tout en améliorant la résilience urbaine et la sensibilisation à l'environnement dans les collectivités.

« Le partenariat avec BLUETTI apporte de l'énergie renouvelable aux familles vulnérables en Afrique subsaharienne, en particulier pour les ménages dirigés par des femmes, mettant en valeur un modèle de partenariat entre les Nations Unies et le secteur privé », M. Oumar Sylla, directeur du Bureau régional pour l'Afrique à l'ONU-Habitat a déclaré lors de sa rencontre avec les représentants de BLUETTI dans les bureaux des Nations Unies à Nairobi.

« Nous sommes fiers de renforcer notre effort commun avec ONU-Habitat, en adoptant la mission et la responsabilité de faire progresser les objectifs de développement durable », a déclaré James Ray, porte-parole de BLUETTI.

À la suite du lancement au Kenya, BLUETTI et ONU-Habitat prévoient d'étendre les programmes connexes à d'autres pays africains, réaffirmant ainsi leur engagement envers le développement durable et l'équité énergétique.

À propos de BLUETTI

En tant que pionnier de la technologie de l'énergie propre, BLUETTI offre des solutions fiables allant des systèmes de batterie de secours à domicile aux centrales électriques portatives pour les aventures en plein air. Bénéficiant de la confiance de plus de 3,5 milliards d'utilisateurs dans plus de 110 pays et régions, BLUETTI demeure engagé en faveur de la durabilité à long terme et de l'innovation responsable.

À propos d'ONU-Habitat

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) est le point central des Nations Unies sur l'urbanisation, la promotion des villes et des collectivités socialement et environnementalement durables, et la collaboration mondiale avec des partenaires pour favoriser un développement inclusif et résilient tout en réduisant les inégalités, la discrimination et la pauvreté.

Ellen Lee

Spécialiste des RP

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2756072/BLUETTI_and_UN_Habitat_carry_out_the_LAAF_program_in_Muhoroni__Kenya__providing_renewable_energy_aid.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2657200/5472727/Bluetti_Logo_with_Text__Black_Logo.jpg

SOURCE BLUETTI POWER INC.