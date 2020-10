« Nous sommes très fiers d'offrir à nos membres une plus grande variété d'outils technologiques pour les accompagner dans leur entrainement à la maison, particulièrement en cette période de pandémie alors que les gyms sont fermés dans plusieurs régions. La santé mentale passe par la santé physique ! Chez Énergie Cardio, nous recherchons constamment des solutions innovantes afin d'encourager les Québécois à bouger et à se garder en forme. Ces outils de soutien ont pour objectif de motiver nos membres en plus de les guider dans leur entrainement », explique Claire Tremblay, présidente chez Énergie Cardio.

Plateforme virtuelle Énergie Cardio

Lancée au début du mois d'octobre, cette plateforme en ligne 100 % québécoise permet aux membres d'Énergie Cardio de profiter de leurs cours en groupe et des programmes d'entrainement dans le confort de leur domicile, de leur chalet ou d'ailleurs. Les utilisateurs de la nouvelle plateforme ont accès à près de 40 cours préenregistrés en français et en anglais, d'une durée de 30 à 60 minutes.

Les abonnés peuvent assister à plus de 30 cours en direct par semaine offerts par des instructeurs d'Énergie Cardio. Les cours sont également offerts en rediffusion pendant une semaine. Cette plateforme évolutive propose des nouveautés chaque mois et comprend des capsules techniques visant à développer les connaissances et les techniques d'entrainement.

Énergie Cardio offre également un essai de sept jours à la plateforme virtuelle pour ceux qui aimeraient l'essayer avant de l'adopter : www.energiecardio.com/fr/mon-essai-gratuit

Entrainement privé virtuel

Afin de guider les Québécois dans leur entrainement à domicile, Énergie Cardio offre le service virtuel d'entrainement privé. La procédure est simple : vous souhaitez adhérer à un service d'entrainement privé virtuel? Vous n'avez qu'à contacter le gym Énergie Cardio le plus près de chez vous ou à l'adresse [email protected] afin de discuter des options d'encadrement privé qui sont offertes en mode virtuel.

Lors des rencontres virtuelles, l'entraineur procédera à une évaluation des besoins, des objectifs et même de certains aspects de la condition physique, afin de conseiller un plan d'entrainement adéquat, ou encore, il pourra tout simplement entrainer le client dans le confort de son salon, selon sa demande. L'entrainement comprendra des exercices sans équipement ou avec les équipements que le client aura à sa disposition.

« Deux grandes révélations pour ceux qui découvrent l'entrainement privé virtuel. En premier lieu, malgré l'écran, les clients conservent leur lien privilégié avec leur entraineur. En deuxième lieu, plusieurs d'entre eux ne s'attendaient pas à travailler à un tel niveau d'intensité. Malgré la pénurie de certains équipements, dont les haltères, nos entraineurs sont en mesure de concocter des programmes d'entrainement stimulants pour tous les objectifs. Les exercices à domicile pourront se faire sans équipement ou en utilisant une chaise, un escalier ou un objet comme un sac à dos chargé. Il faut utiliser son imagination ! », mentionne Eveline Canape, vice-présidente d'Énergie Cardio.

Une fois le plan d'entrainement présenté, l'entraineur accompagnera le client et lui expliquera les exercices proposés afin qu'il puisse les exécuter efficacement et de façon sécuritaire. Les utilisateurs de ce service peuvent poursuivre leurs entrainements privés à leur convenance, soit une ou deux fois par semaine, voire même unefois par mois. Un programme d'entrainement demeure efficace pour une période de six à huit semaines après quoi un nouveau programme pourra être élaboré afin de favoriser la progression de la condition physique du membre.

Application Énergie Cardio ENTRAINEMENT

L'application Énergie Cardio ENTRAINEMENT est conçue pour soutenir les membres actifs d'Énergie Cardio dans leur entrainement, où qu'ils soient. Cette application centralise l'ensemble de l'information nécessaire à l'atteinte des objectifs des membres et leur permet de rester connectés avec leur entraineur personnel virtuel ainsi que leur communauté et de consulter leurs résultats et leur progression en tout temps.

L'application offre des fonctionnalités pratiques telles que des programmes d'entrainement généraux conçus par des kinésiologues d'Énergie Cardio, la compilation de données d'entrainement, la comptabilisation des entrainements et des activités physiques dans un calendrier, la synchronisation avec les appareils de suivis intelligents, l'accès à des recettes conçues par Isabelle Huot, docteure en nutrition, et bien plus encore.

Cette application mobile est offerte gratuitement à l'ensemble des membres actifs d'Énergie Cardio.

