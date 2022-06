Endpoint Security de RevBits remporte le Prix Fortress Cybersecurity 2022 pour les solutions de détection des terminaux

Prix Fortress Cybersecurity 2022 - Produit ou service / Détection des terminaux

Solution Endpoint Security de RevBits

Fortress Cybersecurity 2022 - Reconnue comme finaliste

Solution Privileged Access Management de RevBits

« En tant que développeur de logiciels de cybersécurité, notre objectif est de fournir aux clients des solutions perfectionnées et robustes qui améliorent leur sécurité, a déclaré David Schiffer, PDG de RevBits. Être récompensés pour notre solution Endpoint Security et obtenir la reconnaissance de Fortress pour notre produit Privileged Access Management est très gratifiant. Grâce aux efforts de nos équipes de développement et à notre feuille de route technologique sous la direction de notre chef de la technologie, Mucteba Celik, nous continuerons d'améliorer nos solutions pour offrir une détection, un blocage, une réponse d'atténuation et un contrôle de qualité supérieure à nos clients. »

« Endpoint Security (EPS) est un produit clé de notre gamme de solutions d'entreprise, a déclaré Mucteba Celik, chef de la technologie, RevBits. Le marché de l'EPS est concurrentiel, et obtenir la reconnaissance de Fortress est un grand honneur. Nos efforts de développement de l'EPS se sont concentrés sur l'établissement d'une capacité de détection à 100 % avec un rapport faux positif nul. Nous avons fait de grands progrès dans le développement de la solution de sécurité, de détection et de réponse des terminaux la plus performante qui soit. Par exemple, nous avons développé une technologie anti-dissimulateur d'activité qui protège contre les attaques de logiciels malveillants au niveau du noyau et qui a fait l'objet d'un brevet aux États-Unis. »

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. En offrant plusieurs produits de sécurité avancés, qui peuvent être administrés au moyen d'une plateforme de sécurité unifiée, RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus complexes auxquelles sont confrontées les entreprises. RevBits a son siège à Mineola dans l'État de New York et des bureaux à Princeton au New Jersey, à Boston au Massachusetts, à Londres en Angleterre et à Anvers en Belgique. Pour plus d'informations sur RevBits, veuillez visiter www.revbits.com/aboutrevbits .

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1832624/FortressCyberSecurityAward_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

SOURCE RevBits LLC